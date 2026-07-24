Dojo e Bancomat per i pagamenti digitali in Italia

Intesa raggiunta tra Dojo e il circuito Bancomat. L'accordo prevede l'abilitazione dei terminali POS di Dojo all'utilizzo del circuito di pagamento nazionale, rispondendo alla domanda di maggiore flessibilità e continuità operativa proveniente dal tessuto commerciale del Paese. La partnership si inserisce in un mercato in forte evoluzione, confermato dai dati dell'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano relativi all'anno precedente, che evidenziano come i pagamenti elettronici abbiano coperto il quarantacinque percento dei consumi complessivi, superando l'utilizzo del contante e raggiungendo un transato di 518 miliardi di euro.

L'espansione della piattaforma Dojo in Italia, caratterizzata da una crescita costante dei punti vendita attivi e vicina al traguardo del primo miliardo di euro di transato complessivo, si arricchisce così di uno strumento essenziale per rispondere alle abitudini dei consumatori.

“L’introduzione del circuito Bancomat nasce dall’ascolto delle esigenze del mercato e punta a rispondere alla domanda di maggiore semplicità, continuità operativa e flessibilità da parte del commercio italiano. Oggi gli esercenti chiedono strumenti sempre più integrati, capaci di semplificare la gestione quotidiana del punto vendita e offrire un’esperienza di pagamento fluida e affidabile ai consumatori. In questo scenario, ampliare le possibilità di accettazione rappresenta per noi un passaggio strategico nel percorso di crescita di Dojo in Italia”, ha dichiarato Antonio Di Berardino, General Manager Dojo Italia, che ha aggiunto: “Il mercato dei pagamenti digitali sta vivendo una fase di trasformazione molto rapida e crediamo che il futuro degli acquisti in presenza passi attraverso ecosistemi sempre più connessi. Il nostro obiettivo è continuare a supportare il commercio italiano mettendo a disposizione soluzioni semplici e capaci di accompagnare concretamente la crescita del business. L’abilitazione del circuito Bancomat sui terminali Dojo va esattamente in questa direzione”.

“Questo accordo conferma ancora una volta la centralità di Bancomat nel mercato dei pagamenti in Italia e l'efficacia della nostra strategia, orientata a costruire partnership strategiche con i principali attori del sistema”, ha affermato Massimo Itta, Chief Commercial Officer di Bancomat. “Grazie a questa nuova collaborazione, Bancomat continua ad ampliare il proprio ecosistema di alleanze, portando ai consumatori e agli esercenti strumenti di pagamento sempre più sicuri, veloci, flessibili e integrati nel panorama digitale”.