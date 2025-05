Doogee Blade20 Turbo: il rugged phone ultrasottile con batteria da 10300mAh e Android 15

Con uno spessore di soli 15.8 mm, il Blade20 Turbo è attualmente il rugged phone più sottile della sua categoria. Nonostante l'esiguo spessore tuttavia la resistenza dello smartphone non è in discussione grazie ad una scocca leggera e robusta realizzata in lega di alluminio-titanio proveniente dall'industria aerospaziale, un materiale noto per essere al tempo stesso leggero e incredibilmente durevole.

Il telefono ha ricevuto le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, che ne garantiscono la tenuta contro polvere, immersioni in acqua, alte pressioni, temperature estreme e cadute accidentali. Il design compatto e "pocket-friendly" scelto da Doogee per il nuovo dispositivo lo rende adatto a tasche, cinture porta-attrezzi e zaini da escursione, senza risultare ingombrante.

Grazie ad una batteria eccezionale da 10.300mAh, tra le più capienti della categoria, il Blade20 Turbo offre 2-3 giorni di utilizzo lavorativo intensivo, o 13 ore di streaming video o ancora in alternativa 31 ore di musica continua, in sostanza una grandissima autonomia ideale per le attività outdoor anche per la funzione di ricarica inversa per cui il dispositivo può essere usato come power bank per ricaricare altri accessori o smartphone.

Il display HD+ da 6,6 pollici con design "punch-hole" garantisce un’esperienza visiva immersiva, senza notch invasivi adatto sia alla riproduzione in streaming come al gaming. Lo schermo è protetto da Corning Gorilla Glass, resistente ai graffi e con una buona luminosità che lo rende leggibile anche sotto la luce diretta del sole.

Per quanto riguarda il software, il Blade20 Turbo è equipaggiato con il più recente sistema operativo Android 15, che promette prestazioni più fluide, controlli avanzati per la privacy e funzionalità basate sull'Intelligenza Artificiale. Sia per il multitasking tra le app che per la personalizzazione del flusso di lavoro, il Blade20 Turbo offre un'esperienza utente fluida ed efficace.

Il DOOGEE Blade20 Turbo è disponibile su www.doogee.com, con un prezzo che varia tra i 232 e i 379 euro, a seconda delle configurazioni e delle promozioni disponibili nei diversi mercati europei. Su Amazon è disponibile ad un prezzo scontato di 265,99 euro con il codice sconto: BLADE20TURBO, mentre su Doogee è disponibile a 289,99 dollari con il codice sconto: KOLB20