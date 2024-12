Dragon Ball Sparking! ZERO - Il video del nuovo aggiornamento gratuito

Aggiornamenti del sistema di battaglia, nuove funzionalità e migliorie sono ora disponibili per gli appassionati del gioco

Bandai Namco Europe, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato un aggiornamento gratuito per DRAGON BALL: Sparking! ZERO, arricchendo l'esperienza di gioco con nuove funzionalità e importanti modifiche al sistema di combattimento.

La versione 2006.005.003.004.003 introduce notevoli miglioramenti e nuove funzioni pensate per arricchire il gameplay di DRAGON BALL: Sparking! ZERO.

Tra le novità più rilevanti, troviamo un cambiamento significativo nella modalità di gioco: tutti i livelli sono ora accessibili nelle battaglie offline P1 contro P2, mentre vengono aggiunte nuove opzioni per modificare il metodo di visualizzazione dei personaggi e una funzione "My Sets" per i membri del team.

Ecco il video dell'aggiornamento

Il team di sviluppo ha poi apportato alcuni aggiustamenti al sistema di battaglia, con l'introduzione della Dash del Drago ad Alta Velocità, una nuova azione rapida per muoversi velocemente verso l'avversario. Allo stesso modo sono state apportate modifiche al funzionamento degli attacchi Smash e alle difese contro i colpi Rush Ki.

È stata inoltre migliorata la performance generale del gioco e l'usabilità di diverse caratteristiche. L'applicazione di questo aggiornamento è obbligatoria per il gioco online, e una connessione internet è necessaria per l'applicazione dello stesso.

Dragon Ball Sparking! ZERO è disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S e STEAM