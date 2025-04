Dune: Awakening posticipato al 10 giugno

L'attesa per il lancio di Dune: Awakening entra in una fase cruciale, con gli sviluppatori che hanno recentemente dato il via a un'ampia beta di anteprima dedicata a giornalisti e content creator, offrendo loro la possibilità di esplorare le prime fasi del gioco. Le loro prime impressioni sono attese per il 25 aprile, alimentando ulteriormente la curiosità della community.

Nelle ultime settimane, il team di sviluppo ha intensificato la comunicazione, rilasciando il Creatore di personaggi e la Modalità benchmark nel mese di febbraio, aprendo i pre-ordini a marzo e continuando a condividere livestream, video e dettagli per mantenere informata la crescente base di fan. Il riscontro della community è stato accolto con grande entusiasmo, come testimoniano i numerosi commenti sui vari canali ufficiali.

Parallelamente, la Closed Beta persistente prosegue a pieno regime, con aggiornamenti periodici che riflettono l'impegno degli sviluppatori nel recepire il feedback dei beta tester. Questo dialogo diretto, facilitato da un attivo server Discord, si è rivelato uno strumento prezioso per plasmare e migliorare Dune: Awakening, trasformando la collaborazione tra giocatori e sviluppatori in un elemento chiave del processo di sviluppo.

Proprio grazie a questo iterativo processo di feedback, il team ha concluso che un ulteriore periodo di lavorazione consentirebbe di implementare in modo più efficace i suggerimenti ritenuti prioritari dai beta tester. Di conseguenza, la data di pubblicazione di Dune: Awakening è stata posticipata al 10 giugno, con l'accesso anticipato ora fissato per il 5 giugno. Questa decisione, come sottolineano gli sviluppatori, non è stata presa alla leggera, data l'impazienza della community di immergersi nel mondo di Arrakis. Tuttavia, queste tre settimane aggiuntive forniranno il tempo necessario per apportare miglioramenti sostanziali che contribuiranno a un'esperienza di gioco più raffinata fin dal lancio.

L'annuncio del posticipo è accompagnato da una notizia entusiasmante per la community: il prossimo mese sarà dedicato un intero fine settimana a una beta su vasta scala, offrendo a un numero ancora maggiore di giocatori l'opportunità di provare in anteprima Dune: Awakening e fornire prezioso feedback. Ulteriori dettagli su questa beta pubblica saranno comunicati a breve.

Dune: Awakening è un survival multiplayer su una scala immensa, che sta spingendo i confini del genere sia in termini di gameplay che di realizzazione tecnica. Il team di sviluppo è determinato a non compromettere la qualità nelle fasi finali, assicurando un'esperienza di gioco all'altezza delle aspettative.