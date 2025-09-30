circle x black
Dying Light: The Beast, successo globale per Techland con record di vendite e consenso - Il trailer celebrativo

Il nuovo titolo di Techland raggiunge la vetta delle classifiche Steam con il 90% di recensioni positive e record di giocatori simultanei

30 settembre 2025 | 17.40
Redazione Adnkronos
Techland, la rinomata casa di sviluppo polacca, celebra il trionfale lancio globale di Dying Light: The Beast, il nuovo capitolo che ha riscosso un successo straordinario, posizionandosi come uno dei titoli più acclamati e venduti sul mercato. L'accoglienza è stata entusiastica, sia da parte della critica specializzata che della vasta community di giocatori, culminata con il raggiungimento della prima posizione nella classifica dei giochi più venduti su Steam posizionandolo tra i migliori videogiochi del 2025.

I dati a soli 48 ore dal lancio evidenziano un consenso eccezionale: il gioco ha ottenuto un impressionante punteggio positivo del 90% dalle recensioni degli utenti su Steam. Il picco di 121.222 giocatori simultanei registrato durante il primo weekend dimostra la robustezza e l'impegno della sua base di fan globale. Il momentum positivo si estende su tutte le principali piattaforme: il titolo è stato valutato 4,7/5 su PlayStation, 4,4/5 su Xbox e 4,7/5 su Epic Games Store, a riprova di un apprezzamento trasversale.

Techland ha voluto inoltre ringraziare sentitamente la propria appassionata community e i partner media, il cui supporto ha contribuito a rendere il lancio di Dying Light: The Beast un momento memorabile nella storia del celebre franchise. Ecco il video celebrativo

Tymon Smektała, Franchise Director di Dying Light, ha espresso profonda soddisfazione per questi risultati: "Il nostro intero studio ha dedicato due anni di duro lavoro a questo progetto, mettendo sempre i giocatori al centro di ogni decisione che abbiamo preso. Abbiamo ascoltato attentamente i feedback della community nel definire le scelte creative e di progettazione. Un riscontro così positivo al momento del lancio dimostra che questo approccio è davvero valido."

