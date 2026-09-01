Dyson lancia lo spazzolino con telecamera che sostituisce il filo interdentale

Il nuovo dispositivo unisce ripresa video in Wi-Fi e intelligenza artificiale per individuare gli spazi tra i denti

Il nuovo CameraJet è il primo spazzolino elettrico a integrare una fotocamera nella testina. Il dispositivo trasmette in streaming, tramite Wi-Fi, un'immagine dell'interno della bocca direttamente sullo smartphone, permettendo all'utente di osservare da vicino ciò che normalmente vede solo il dentista.

La fotocamera, però, non serve soltanto all'ispezione visiva. Abbinata a un algoritmo di intelligenza artificiale, individua gli spazi tra un dente e l'altro e li tratta con un getto mirato di collutorio, svolgendo di fatto la funzione del filo interdentale durante la normale fase di spazzolamento. Il prezzo non è contenuto (479 euro), ma si colloca comunque solo leggermente sopra quello di altri spazzolini smart di fascia alta.

Sotto la testina è alloggiata una fotocamera da 100.000 pixel abbinata a una luce stroboscopica. Il sistema, che Dyson chiama Gap Optical Targeting, analizza 28 immagini al secondo senza salvarle sul dispositivo né inviarle al cloud. Non appena viene rilevato uno spazio tra i denti, entro 100 millisecondi il CameraJet eroga un getto di collutorio a forma conica per pulire l'area. Rispetto agli idropulsori tradizionali, il getto è più ampio: questo consente di rimuovere la placca con una pressione inferiore, risultando più delicato su smalto e gengive. La luce stroboscopica accanto alla fotocamera contribuisce a stabilizzare le immagini utilizzate per il rilevamento.

Le testine, sostituibili, combinano setole esterne più morbide, pensate per pulire in sicurezza lungo la linea gengivale, e setole interne più rigide, più efficaci nel rimuovere le macchie superficiali. La testina oscilla quasi mille volte al secondo, con un angolo di oscillazione variabile per migliorare l'efficacia della pulizia. Il prezzo delle testine di ricambio non è ancora noto, ma ciascuna è dotata di un tag RFID che consente allo spazzolino di monitorarne l'usura e segnalare la necessità di sostituzione ogni tre mesi.

Un aspetto tecnico curato riguarda anche il serbatoio del collutorio: per garantire il funzionamento della pompa in qualsiasi posizione, anche capovolta, Dyson ha rinunciato al classico tubicino interno a favore di una sacca d'aria che si gonfia gradualmente per occupare gli spazi vuoti, ridurre le bolle d'aria e mantenere una pressione costante. Il CameraJet è accompagnato da una base di ricarica in grado di riempire automaticamente il serbatoio da 12,5 ml in appena tre secondi.

Lo spazzolino è compatibile con dentifricio e collutorio tradizionali, ma Dyson prevede di lanciare anche una propria linea di dentifricio non schiumogeno e collutorio a bassa formazione di schiuma, pensati per non ostacolare la visibilità della fotocamera all'interno della bocca.