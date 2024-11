Valerie Piau, Vicepresidente del Marketing e New Business per Acer nella regione EMEA, racconta le future direzioni strategiche dell'azienda in una serie di settori chiave. L'azienda punta a rafforzare il suo marchio Predator nel settore gaming e a consolidare la sua presenza nei segmenti premium con i prodotti Swift e AIPC, collaborando con Intel. Continuerà inoltre la promozione dei Chromebook attraverso una partnership con Google. Nel new business, che rappresenta il 25% del fatturato, Acer mira a espandersi in aree come la mobilità e la connettività, e a integrare l'intelligenza artificiale nei suoi prodotti per migliorare le strategie di marketing e l'esperienza utente.