EA rivoluziona la serie F1: nel 2026 nessun gioco

La popolare serie di videogiochi di Formula 1, prodotta da Electronic Arts, è a un punto di svolta. L'editore americano ha annunciato una "svolta strategica" che scuote le fondamenta del franchise, mettendo in pausa il tradizionale ciclo di rilascio annuale per lanciare un "reset" ambizioso in vista del futuro.

Il 2026 non vedrà l'uscita di un nuovo titolo completo. EA Sports rilascerà un'espansione a pagamento per F1 25. Secondo il comunicato stampa di EA, l'aggiornamento "si allineerà con le principali modifiche regolamentari della stagione 2026, offrendo ai fan nuove vetture, regolamenti sportivi aggiornati, nonché l'allineamento di team e piloti."

La decisione più significativa riguarda il prossimo capitolo completo. Il titolo non arriverà prima del 2027, ed EA lo definisce come una "rappresentazione profondamente autentica e innovativa dell'azione e del brivido della Formula 1, reimmaginata in un'esperienza più ampia con nuove modalità di gioco per i fan di tutto il mondo."

Questa interruzione è parte di un "investimento strategico pluriennale nel franchise EA Sports F1", un progetto che gode del pieno supporto sia del Formula One Management che delle scuderie di F1. L'attesa è alta per capire come EA intenda sfruttare questi due anni per ridefinire l'esperienza simulativa e arcade del suo gioco. F1 25 è stato lanciato il 30 maggio scorso ed è disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.