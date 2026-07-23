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EA Sports FC 27, svelata la data di uscita e tutte le novità del gioco - Il trailer

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Electronic Arts ne ha annunciato l'arrivo sul mercato per il 25 settembre 2026, introducendo la nuova piattaforma social The Grounds e un mercato trasferimenti rinnovato

EA Sports FC 27, svelata la data di uscita e tutte le novità del gioco - Il trailer
23 luglio 2026 | 22.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Electronic Arts ha svelato i dettagli della Ultimate Plus Edition, che vedrà in copertina le due stelle del Real Madrid Kylian Mbappé e Jude Bellingham, affiancati in un'edizione che unisce contenuti digitali dedicati a Football Ultimate Team e alla modalità Carriera. L'edizione introduce innovazioni strutturali in diverse aree del gameplay, progettate sulla base dei riscontri della community per garantire maggiore precisione e fluidità nei comandi, oltre a un ribilanciamento dell'intelligenza artificiale in fase difensiva.

Tra le principali novità figura "The Grounds", una nuova piattaforma social integrata che espande l'esperienza dei Club consentendo ai giocatori di affrontare partite amichevoli e competizioni all'interno di ambienti ispirati alla tradizione calcistica, guidati da figure di rilievo dello sport. L'offerta ludica si arricchisce inoltre di un mercato trasferimenti completamente ridisegnato per la modalità Carriera, ottimizzato tramite la collaborazione con TransferRoom per riflettere in modo più realistico i parametri finanziari e tecnici dei club, e del nuovo Album di Football Ultimate Team, ideato per tracciare la progressione e la costruzione della squadra attraverso oggetti collezionabili del passato e del presente.

Ecco il trailer di EA Sports FC 27

"In EA SPORTS FC 27 offriamo a ogni giocatore più modi di giocare, con esperienze completamente nuove che segnano un importante passo avanti", ha dichiarato John Shepherd, VP & GM di EA SPORTS FC. "Che si tratti di un gameplay plasmato dal feedback della community, del nuovissimo Album FUT, di un Transfer Market completamente rinnovato nella modalità Carriera, o della possibilità di creare e far crescere il proprio calciatore in The Grounds, il nostro nuovo spazio social che espande l'esperienza dei Club oltre il campo da gioco, FC 27 è progettato per rafforzare il legame dei giocatori con il calcio e tra di loro".

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Kylian Mbappé ha espresso orgoglio per la continuità della sua presenza nel franchise, mentre Jude Bellingham ha sottolineato l'attesa per il coinvolgimento dei fan. La distribuzione del titolo interesserà le principali piattaforme di gioco, comprese le console di ultima generazione e le nuove tecnologie di mercato, confermando la presenza delle licenze ufficiali per oltre ottocento club e le principali competizioni internazionali.

Sono ora disponibili le prenotazioni di EA SPORTS FC 27, che uscirà su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 27 sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 25 settembre 2026, mentre l'accesso anticipato alle Ultimate Edition e Ultimate Plus Edition inizierà il 18 settembre 2026

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