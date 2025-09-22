EcoFlow lancia le power station "Trail", energia portatile con ingombro e peso ridotto

La nuova serie a corrente continua offre potenza compatta ed efficiente, ideale per viaggi e attività all'aperto
EcoFlow ha presentato, per mezzo di una nota ufficiale, la sua ultima innovazione pensata per gli amanti della vita all'aria aperta. La nuova serie di power station EcoFlow TRAIL è progettata specificamente per offrire un'alimentazione compatta, leggera ed efficiente, rivolgendosi in particolare ai campeggiatori occasionali e a chi cerca soluzioni energetiche senza ingombro per viaggi, festival e lavori fuori rete. I preordini sono disponibili a partire da oggi, con tre modelli a disposizione: TRAIL 200 DC, TRAIL 300 DC e TRAIL Plus 300 DC.
La gamma TRAIL risponde alla crescente domanda di dispositivi "DC-first" (a corrente continua), offrendo un'efficienza di scarica che raggiunge il 95%. Secondo l'azienda, questo si traduce in un'energia utilizzabile fino al 200% in più rispetto alle power station tradizionali a corrente alternata. I modelli si distinguono per un design compatto e un peso ridotto, con il modello base TRAIL 200 DC che pesa solo 1,83 kg, risultando fino al 60% più piccolo e il 48% più leggero rispetto a power station di capacità simile.
Le power station della serie Trail sono ideate per essere facili da usare, con un'interfaccia plug-and-play che si adatta alle attrezzature da esterno. Offrono diverse opzioni di ricarica e alimentazione, inclusa un'uscita USB-C fino a 140 W per dispositivi ad alta potenza, una presa per auto da 12 V e molteplici porte a corrente continua per alimentare contemporaneamente luci, frigoriferi portatili, router e altri dispositivi essenziali per il campeggio.
I preordini per i modelli TRAIL 200 DC e TRAIL 300 DC sono già aperti sul sito web di EcoFlow e su Amazon. Come offerta speciale per chi preordina tra il 22 settembre e il 22 ottobre, i clienti riceveranno in omaggio un caricabatterie da 65 W. Il modello TRAIL Plus 300 DC sarà disponibile in una data successiva.