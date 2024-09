eFootball 2024/25: rivoluzione nel gameplay e nuove campagne in-game

Konami Digital Entertainment ha annunciato, con una nota ufficiale, la nuova stagione di eFootbal 2024/25 con un aggiornamento che promette di trasformare l'esperienza dei giocatori. Questo update introduce cambiamenti radicali nelle meccaniche di gioco e propone una vasta gamma di campagne in-game. L'aggiornamento elimina i limiti di contratto, consentendo agli utenti di utilizzare liberamente tutti i giocatori acquisiti, indipendentemente dalla data di scadenza del contratto. Inoltre, introduce il "Finesse Dribble", migliorando la fluidità delle azioni in campo e offrendo nuove dinamiche tra attacco e difesa. Grazie poi all'aggiunta dei "Booster Slot", i giocatori possono ora personalizzare ulteriormente gli attributi dei propri calciatori attraverso l'utilizzo di Token Booster per ottimizzare le prestazioni in campo.

Le nuove campagne di eFootball mirano a premiare sia i nuovi utenti sia i veterani del gioco. Tra le offerte ci sono bonus significativi come leggende del calcio come Ronaldinho Gaúcho, Ludovic Giuly e Deco sche aranno disponibili come carte Epic con "Slot Booster", aiutando a costruire squadre da sogno.

Ecco il trailer del nuovo eFootball

Grazie a questi aggiornamenti, eFootball si conferma una delle piattaforme di simulazione calcistica più innovative del mercato, continuando a attrarre un vasto pubblico globale alimentando il dualismo con EA Sports FIFA.

La rivalità tra EA Sports FIFA e Konami's eFootball (precedentemente Pro Evolution Soccer, PES) era particolarmente accesa negli anni 2000 e i primi anni 2010. Durante questo periodo, i giochi erano noti per le loro differenze nel gameplay: PES era lodato per il suo realismo e la profondità tattica, mentre FIFA dominava per le licenze ufficiali e una presentazione più lucida. Questo dualismo ha alimentato ferventi dibattiti tra gli appassionati su quale fosse il miglior simulatore calcistico, con opinioni spesso divise in base alle preferenze personali di gameplay e fedeltà alle squadre reali. eFootball è una piattaforma in continua evoluzione con all'attivo oltre 750 milioni di download in tutto il mondo.