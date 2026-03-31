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Eidos Montreal taglia 124 posti e perde lo storico direttore

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Lo studio canadese annuncia un massiccio ridimensionamento della forza lavoro a causa del mutato scenario produttivo, confermando contestualmente l'addio del veterano David Anfossi e l'avvio di una transizione interna

Eidos Montreal taglia 124 posti e perde lo storico direttore
31 marzo 2026 | 13.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Eidos Montreal ha ufficializzato una drastica riduzione del proprio organico che coinvolgerà 124 dipendenti, una misura giustificata dalla necessità di adattare la struttura alle attuali esigenze dei progetti in corso. Secondo quanto comunicato dalla dirigenza, il provvedimento colpisce trasversalmente i team di produzione e quelli di supporto, riflettendo una strategia di rifocalizzazione delle risorse per garantire l'efficacia operativa dello studio nel lungo periodo. L'azienda ha precisato che la scelta non è legata al rendimento individuale del personale coinvolto, definendo la giornata come un momento complesso per l'intera organizzazione nel tentativo di mantenere la sostenibilità futura.

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Contestualmente ai tagli, lo studio ha annunciato la fine del rapporto professionale con David Anfossi, figura storica che per molti anni ha guidato la divisione di Montreal attraverso fasi cruciali dell'industria videoludica. La partenza del manager segna la chiusura di un'epoca per il team celebre per lo sviluppo di titoli come Deus Ex e Marvel’s Guardians of the Galaxy. Sebbene i dettagli sulla futura guida non siano ancora stati resi noti, è già in atto un piano di transizione per definire la nuova leadership che sarà presentata ufficialmente una volta finalizzati i passaggi burocratici e operativi.

Al momento la priorità dichiarata da Eidos Montreal resta il supporto ai colleghi in uscita, verso i quali è stato promesso un trattamento rispettoso volto ad attutire l'impatto del licenziamento. Questa ristrutturazione si inserisce in un quadro di profonda trasformazione interna, mirata ad assicurare la continuità produttiva dei team rimanenti nonostante la perdita di figure chiave e di una parte significativa della forza lavoro. La dirigenza ha ribadito la gratitudine verso i dipendenti colpiti, sottolineando come la decisione sia stata dettata esclusivamente da necessità di adattamento alle mutevoli dinamiche del settore.

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Eidos Montreal videogiochi licenziamenti David Anfossi
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