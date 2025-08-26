Elon Musk fa causa ad Apple e OpenAI per concorrenza sleale

Il patron di Tesla e SpaceX accusa Apple e OpenAI di aver creato un monopolio nell’intelligenza artificiale mobile attraverso l’integrazione di ChatGPT negli iPhone, sostenendo che l’accordo soffochi la concorrenza e penalizzi app rivali come Grok e X

Elon Musk ha intrapreso un’azione legale contro Apple e OpenAI, accusandole di aver stretto un’intesa che penalizzerebbe la concorrenza nel settore dell’intelligenza artificiale. La causa, depositata lunedì da X Corp. e xAI, sostiene che l’integrazione di ChatGPT negli iPhone attraverso la piattaforma Apple Intelligence stia creando una barriera insormontabile per altri operatori, inclusi gli stessi prodotti di Musk come Grok e X.

Secondo il documento presentato, gli utenti iPhone “non avrebbero alcun motivo” di scaricare chatbot alternativi, poiché Apple “forza” l’uso di ChatGPT come applicazione predefinita. L’accordo con OpenAI, secondo Musk, permetterebbe alle due aziende di “blindare i mercati, mantenere il monopolio ed escludere innovatori come X e xAI dalla competizione”.

Le accuse non si limitano all’integrazione nativa del chatbot. Musk contesta anche il funzionamento dell’App Store, accusando Apple di “declassare” sistematicamente app rivali nelle classifiche e di escludere Grok e X dalla sezione “Must-Have Apps”, dove il 24 agosto ChatGPT risultava “l’unico” chatbot AI presente. Già all’inizio del mese, il fondatore di Tesla aveva minacciato un’azione legale, sostenendo che Apple avesse manipolato le classifiche interne “per rendere impossibile a qualsiasi società di AI diversa da OpenAI raggiungere il primo posto”.

La denuncia sottolinea inoltre come la posizione dominante di Apple nel mercato smartphone crei un “fossato” a protezione di OpenAI, che grazie all’integrazione diretta su iPhone avrebbe accesso a “miliardi di prompt generati da centinaia di milioni di dispositivi”, garantendosi così un vantaggio competitivo difficilmente colmabile. La battaglia legale potrebbe diventare un nuovo terreno di scontro in un settore già caratterizzato da forti tensioni, mentre l’adozione dell’intelligenza artificiale negli smartphone si prepara a ridisegnare le dinamiche di mercato e il controllo sugli utenti finali.