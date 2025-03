Equinix e Maximilian Raynor: la moda incontra la tecnologia dei data center

Equinix, leader mondiale nelle infrastrutture digitali, ha intrapreso una collaborazione straordinaria con il rinomato designer londinese Maximilian Raynor. Questo progetto unico ha portato alla creazione di un abito che non solo rappresenta la convergenza tra moda e tecnologia, ma celebra anche la natura tangibile del mondo digitale.

Il frutto di questa collaborazione è stato presentato durante il pre-show della prima sfilata di Maximilian Raynor, che ha avuto luogo nel cuore della settimana della moda londinese. L'abito, denominato "La personificazione di internet", simbolizza fisicamente la presenza e l'importanza dell'infrastruttura digitale nel nostro quotidiano. Realizzato con 3.600 metri di cavi di rete, questo capo straordinario non solo sfida la percezione tradizionale dei materiali di alta moda, ma introduce anche una riflessione sul ruolo fondamentale della tecnologia nelle nostre vite.

Crediti Immagine: Bircan Tulga @blackedgestudios

I materiali utilizzati per l'abito provengono direttamente dai data center londinesi di Equinix e comprendono cavi internet, dadi e bulloni metallici, evidenziando un perfetto equilibrio tra elementi futuristici della tecnologia e tecniche artigianali tradizionali come la tessitura e l'uncinetto. Questa combinazione non solo evidenzia l'innovazione nel design ma anche la possibilità di reinterpretare materiali quotidiani in modi sorprendentemente eleganti.

Parlando della sua collaborazione con Equinix, Maximilian Raynor ha dichiarato: "Come designer, non è necessario avere accesso ai materiali più pregiati per creare qualcosa di bello. Spesso, i materiali più non convenzionali, abbinati a un approccio al design basato sul fai-da-te, possono ottenere risultati davvero entusiasmanti. Lavorare con questi materiali e scoprire una nuova tecnica per dar loro vita è stata una gioia."

Bruce Owen, presidente EMEA di Equinix, ha spiegato:

"Colmando il divario tra fisico e virtuale, volevamo creare qualcosa di tangibile che evidenziasse le migliaia di connessioni che Equinix favorisce per sostenere le economie e le società ogni giorno. Il design rende omaggio all'infrastruttura fisica che costituisce internet. Piuttosto che essere una forza incomprensibile, è una rete complessa e intricata di cavi che attraversano terre e mari, con connessioni fisiche ospitate nei data center di Equinix in tutto il mondo. Questa campagna è un'esplorazione leggera di un argomento importante. Dovremmo celebrare l'impatto tangibile di internet sulla vita quotidiana e sugli affari, così come il suo ruolo cruciale per le economie di tutto il mondo. Che si tratti di sviluppare nuovi farmaci per combattere le malattie, facilitare pagamenti online e in negozio, o mantenere le persone connesse in tutto il mondo, cerchiamo di evidenziare il valore che i data center portano alla società e generare consapevolezza globale per la nostra industria in rapida crescita e essenziale."

Maximilian Raynor è uno stilista emergente che si concentra sulla creazione di abiti che sperimentano la narrazione e lo sviluppo dei personaggi.

Lo stilista londinese ha riscosso un notevole interesse da parte della stampa e delle celebrità: in passato ha vestito una serie di volti tra cui Chappell Roan, Ellie Goulding e Rita Ora, ed è apparso su Dazed, HypeBeast e la BBC. Con un'estetica unica che trascende le culture, Maximilian Raynor ha stabilito un forte appeal internazionale.

La collezione più recente di Maximilian Raynor, intitolata “Manor for Heaven”, è stata realizzata interamente con materiali di scarto. Questa collezione è considerata una delle collezioni di maggior successo dello stilista fino ad oggi, con 10 Magazine, Dazed, British Vogue e Vogue Runway che hanno coperto la sfilata.

Il suo sito web è disponibile qui: https://maximilianraynor.com/

Crediti Immagine di cover: Bircan Tulga @blackedgestudios