Evangelion torna in TV con una serie scritta da una grande nome dei videogiochi

Il trentesimo anniversario di Evangelion si chiude con un annuncio destinato a ridefinire i confini della saga. Durante la giornata conclusiva del festival "Evangelion:30+", Studio Khara e CloverWorks hanno ufficializzato la produzione di una nuova serie animata che vedrà la partecipazione di Yoko Taro in veste di sceneggiatore e supervisore della composizione. L’autore, universalmente noto come il creatore dell'universo di NieR, porterà la sua cifra stilistica fatta di decostruzione narrativa e toni malinconici all'interno dell'immaginario originariamente ideato da Hideaki Anno, segnando una collaborazione senza precedenti tra due delle realtà più influenti dell'industria giapponese.

L'assetto produttivo e tecnico conferma l'ambizione del progetto, puntando su nomi di primo piano per garantire la continuità qualitativa del brand. La regia è stata affidata a un binomio composto da Kazuya Tsurumaki, storico collaboratore di Khara, e Toko Yatabe. Ad accompagnare la visione di Yoko Taro sarà la componente sonora di Keiichi Okabe, il compositore che ha definito l'identità acustica di NieR e che ora si occuperà di curare lo spartito della serie. La sinergia tra la cura estetica di CloverWorks e l'esperienza strutturale di Studio Khara suggerisce un'operazione di espansione che punta a innovare il franchise attraverso una prospettiva d'autore esterna al nucleo storico della produzione originale.