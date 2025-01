Evoluzioni Prismatiche: il nuovo capitolo del GCC Pokémon celebra Eevee e le sue evoluzioni

The Pokémon Company International, in una nota ufficiale, ha annunciato la pubblicazione di una nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon: Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche. Questa nuova espansione celebra uno dei Pokémon più amati di sempre: Eevee e le sue otto evoluzioni.

"Evoluzioni Prismatiche" offre una vasta gamma di carte con illustrazioni spettacolari che ritraggono Eevee e le sue evoluzioni in veste di Pokémon-ex Teracristal Astrali. Ma non è tutto: l'espansione include anche carte rare con illustrazioni speciali, realizzate da artisti di fama mondiale, e due set paralleli premium con una Poké Ball o una Master Ball sullo sfondo di ciascuna carta, per i collezionisti più esigenti.

Questi sono i prodotti ora disponibili dell'espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche:

Set Allenatore Fuoriclasse dell'espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche, che include nove buste di questa espansione, una carta promozionale in stile rara illustrazione di Eevee e vari accessori di gioco.

Collezione con raccoglitore dell'espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche, che include cinque buste di questa espansione e un raccoglitore con nove tasche per pagina che può contenere fino a 378 carte del GCC Pokémon.

Collezione con poster dell'espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche, che include tre buste di questa espansione, tre carte promozionali di Vaporeon, Jolteon e Flareon e un poster stampato su entrambi i lati con Eevee e le sue evoluzioni.

Collezione con adesivi dell'espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche, che include tre buste di questa espansione, una carta promozionale olografica di Leafeon, Glaceon o Sylveon e un foglio di adesivi per decorare il tuo portatile, tablet o altro dispositivo.

Ci sono inoltre in serbo per gli Allenatori i seguenti prodotti di prossima pubblicazione:

Miniscatola da collezione dell'espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche (disponibile dal 7 febbraio 2025), che include due buste di questa espansione, una carta con illustrazione di Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon o Sylveon abbinata alla scatola, e una moneta con Eevee.

Collezione con sorpresa dell'espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche (disponibile dal 7 febbraio 2025), che include quattro buste di questa espansione, un fantastico cofanetto dotato di quattro divisori e una carta promozionale impressa in modo speciale a caso di Eevee o una delle sue evoluzioni in veste di Pokémon-ex Teracristal Astrale.

Confezione di buste dell'espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche (disponibile dal 7 marzo 2025), che include sei buste di questa espansione.

Collezione speciale con sacchetto dell'espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche (disponibile dal 25 aprile 2025), che include cinque buste di questa espansione e uno spassoso sacchetto per accessori raffigurante il viso sorridente di Eevee.

In più, The Pokémon Company International, ha annunciato che nel corso del 2025 verranno pubblicati altri prodotti, tra cui la collezione super premium dell'espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche, disponibile dal 16 maggio, e la collezione premium con statuina dell'espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche, disponibile dal 26 settembre.

Sarà possibile giocare con Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche anche in versione digitale sull'app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. Per festeggiare l'arrivo dell'espansione nel GCC Pokémon Live, gli Allenatori riceveranno esclusivi oggetti virtuali di gioco con Eevee e le sue evoluzioni come parte della Parata prismatica di Eevee.

Effettuando l'accesso, il Pass Lotta dell'espansione Scarlatto e Violetto - Evoluzioni Prismatiche regalerà un nuovo mazzo Flareon-ex e sarà possibile sbloccare un mazzo aggiuntivo di Regidrago-V ASTRO continuando a giocare.