Falso software di intelligenza artificiale agentica utilizzato per sottrarre portafogli cripto

Nel report trimestrale Threat Insights pubblicato da HP Inc. sulla base dei dati raccolti tra aprile e giugno 2026 tramite milioni di endpoint dotati della tecnologia HP Wolf Security, emerge una nuova tendenza di attacco informatico che sfrutta l'interesse verso l'intelligenza artificiale agentica per indurre gli utenti a compromettere i propri sistemi. I ricercatori del laboratorio di sicurezza hanno rilevato campagne in cui falsi agenti di trading basati su intelligenza artificiale vengono promossi online per spingere le vittime a scaricare software malevoli; una volta installato, il programma analizza i browser alla ricerca di estensioni dedicate alle criptovalute, come Coinbase e MetaMask, sostituendole con versioni contraffatte progettate per sottrarre le credenziali di accesso e svuotare i portafogli digitali. Contestualmente, lo studio evidenzia il costante ricorso al QR phishing per reindirizzare le vittime dai personal computer a dispositivi mobili meno protetti, distribuendo file PDF con testo oscurato e la richiesta di scansionare un codice per sbloccare il documento, aggirando così i filtri di rete aziendali.

Un ulteriore elemento di rischio è rappresentato dalla comparsa del caricatore Phantom Gate, una componente malevola modulare che amplia la portata del malware Phantom Stealer, commercializzato sul mercato come strumento di test di penetrazione ma impiegato per scalare le infezioni su vasta scala. Nel dettaglio dei dati di tracciamento, il 10 per cento delle minacce via posta elettronica ha superato almeno un filtro di scansione dei gateway, mentre i file eseguibili hanno rappresentato la tipologia di vettore principale con il 40 per cento dei casi, seguiti dagli archivi compressi al 38 per cento e dai documenti PDF al 7,5 per cento.

Patrick Schläpfer, Principal Threat Researcher di HP Security Lab, ha spiegato: “Gli attaccanti stanno sfruttando l'adozione di strumenti di IA agentica per investire in nuove esche che inducono gli utenti a scaricare software malevolo che sembra legittimo. Questa tattica rende la distribuzione del malware più raffinata e difficile da rilevare. Nuovi strumenti di attacco come Phantom Gate riflettono un panorama di minacce in espansione. Essi consentono ai criminali informatici di comporre facilmente pericolose catene di infezione, aumentando notevolmente il rischio di compromissione per le organizzazioni”.

Giampiero Savorelli, VP e AD di HP Italy

Nell'ottica delle strategie di protezione per il mercato italiano, Giampiero Savorelli, VP e AD di HP Italy, ha commentato: “ La velocità con cui i cybercriminali adattano tecniche e strumenti ai nuovi trend tecnologici dimostra che anche la sicurezza deve evolvere con la stessa rapidità. Per le organizzazioni significa adottare un approccio zero-trust basato sull'isolamento e sul contenimento, affinché click e download non attendibili non si trasformino in un rischio. Con HP Wolf Security aiutiamo le organizzazioni a rafforzare la protezione e la resilienza degli endpoint, PC e printing, dall'hardware al software e ai servizi”.