Franz Beckenbauer debutta in EA Sports FC 25 come Icona

EA Sports FC annuncia l'integrazione di Franz Beckenbauer, figura storica del calcio internazionale, come icona in FC 25. Questa aggiunta segue quella di Diego Maradona, avvenuta precedentemente nel corso dell'anno. Beckenbauer, assente dal franchise dal 2016, rientra nel roster di leggende calcistiche che comprende, tra gli altri, David Beckham, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Paolo Maldini e Gerd Müller. Beckenbauer sarà introdotto in FUT come icona base, nell'ambito della campagna "UEFA Dreamchasers". Una versione promozionale aggiuntiva sarà rilasciata successivamente, il 4 aprile, come parte della campagna "FUT Immortals".

A partire dal 10 marzo, Beckenbauer è stato incluso nella formazione Classic XI, nel ruolo di difensore, e inoltre i giocatori avranno la possibilità di intraprendere una Carriera Giocatore impersonandolo, simulando la sua intera traiettoria professionale. La carriera di Franz Beckenbauer è caratterizzata da numerosi successi a livello di club e nazionale, tra cui tre vittorie consecutive in Champions League, due Palloni d'Oro e un Campionato Mondiale. Questi traguardi contribuiscono a definire il suo status di icona all'interno del gioco.