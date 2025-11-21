GCC Pokémon: la Megaevoluzione si arricchisce con l'espansione Ascesa Eroica

L'espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica, in uscita a inizio 2026, si ispira al videogioco Leggende Pokémon: Z-A e introduce la nuovissima rarità "rara attacco Mega", rinnovando l'interesse per il Gioco di Carte Collezionabili
The Pokémon Company International ha annunciato la prossima espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), denominata Megaevoluzione - Ascesa Eroica, la cui distribuzione globale presso i rivenditori autorizzati è prevista per l'inizio del 2026.
Questa release si posiziona come una naturale estensione del panorama videoludico, traendo ispirazione diretta dal videogioco recentemente pubblicato, Leggende Pokémon: Z-A. L'espansione arricchirà il GCC con l'introduzione di nuovi personaggi e ambientazioni, affiancati da Pokémon-ex Megaevoluzione inediti per il gioco di carte, tra cui spicca Mega Dragonite-ex. L'iniziativa non si limita al nuovo, ma prevede anche il ritorno di alcuni dei più amati Pokémon-ex Megaevoluzione e Pokémon degli Allenatori in versione aggiornata, con illustrazioni completamente rinnovate.
Un elemento di particolare interesse per i collezionisti e i giocatori è rappresentato dall'introduzione della nuovissima rarità “rara attacco Mega”. Queste carte si distinguono esteticamente per sfoggiare il nome di uno degli attacchi in katakana giapponese, un dettaglio annunciato inizialmente durante i Campionati Mondiali Pokémon 2025 ad agosto 2025, che segna un'evoluzione nelle dinamiche di design e rarità del GCC.
La line-up di carte contenute in Megaevoluzione - Ascesa Eroica è ricca di elementi di pregio, confermando l'attenzione verso l'alta qualità collezionistica:
13 Pokémon-ex Megaevoluzione
Sei Pokémon-ex Teracristal e 20 Pokémon-ex tradizionali.
33 carte rare illustrazione di Pokémon.
Sette Pokémon-ex Megaevoluzione in versione rara attacco Mega.
22 Pokémon-ex Megaevoluzione, Pokémon-ex e carte Aiuto in versione rara illustrazione speciale.
14 Pokémon-ex Megaevoluzione, Pokémon-ex e carte Allenatore in versione ultrarara.
Le carte dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica saranno distribuite attraverso una vasta gamma di prodotti per soddisfare le diverse esigenze dei fan, dal giocatore competitivo al collezionista occasionale:
Set Allenatore Fuoriclasse: Include nove buste dell'espansione, una carta promozionale in stile rara illustrazione di Zekrom di N e accessori di gioco.
Collezione con poster premium: Contiene 10 buste dell'espansione e una carta promozionale in stile rara attacco Mega di Mega Gardevoir-ex o Mega Lucario-ex, accompagnata da un poster a doppia faccia.
Collezione con adesivi: Tre buste e una carta promozionale in stile rara illustrazione di Charmander o Gastly, oltre a un foglio di adesivi.
Confezione di buste (sei buste) e altre collezioni tematiche come la Miniscatola da collezione.
Prima del lancio fisico, gli Allenatori avranno l'opportunità di accedere al contenuto in formato digitale: l'espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica sarà disponibile per il gioco sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows a partire dal 29 gennaio 2026. I giocatori potranno collezionare e lottare con i nuovi Pokémon-ex Megaevoluzione e beneficiare di bonus di gioco al momento dell'accesso all'applicazione.