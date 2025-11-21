circle x black
Cerca nel sito
 

GCC Pokémon: la Megaevoluzione si arricchisce con l'espansione Ascesa Eroica

sponsor

L'espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica, in uscita a inizio 2026, si ispira al videogioco Leggende Pokémon: Z-A e introduce la nuovissima rarità "rara attacco Mega", rinnovando l'interesse per il Gioco di Carte Collezionabili

GCC Pokémon: la Megaevoluzione si arricchisce con l'espansione Ascesa Eroica
21 novembre 2025 | 11.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

The Pokémon Company International ha annunciato la prossima espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), denominata Megaevoluzione - Ascesa Eroica, la cui distribuzione globale presso i rivenditori autorizzati è prevista per l'inizio del 2026.

Questa release si posiziona come una naturale estensione del panorama videoludico, traendo ispirazione diretta dal videogioco recentemente pubblicato, Leggende Pokémon: Z-A. L'espansione arricchirà il GCC con l'introduzione di nuovi personaggi e ambientazioni, affiancati da Pokémon-ex Megaevoluzione inediti per il gioco di carte, tra cui spicca Mega Dragonite-ex. L'iniziativa non si limita al nuovo, ma prevede anche il ritorno di alcuni dei più amati Pokémon-ex Megaevoluzione e Pokémon degli Allenatori in versione aggiornata, con illustrazioni completamente rinnovate.

Innovazione nel collezionismo: la rarità "Rara Attacco Mega"

Un elemento di particolare interesse per i collezionisti e i giocatori è rappresentato dall'introduzione della nuovissima rarità “rara attacco Mega”. Queste carte si distinguono esteticamente per sfoggiare il nome di uno degli attacchi in katakana giapponese, un dettaglio annunciato inizialmente durante i Campionati Mondiali Pokémon 2025 ad agosto 2025, che segna un'evoluzione nelle dinamiche di design e rarità del GCC.

La line-up di carte contenute in Megaevoluzione - Ascesa Eroica è ricca di elementi di pregio, confermando l'attenzione verso l'alta qualità collezionistica:

13 Pokémon-ex Megaevoluzione

Sei Pokémon-ex Teracristal e 20 Pokémon-ex tradizionali.

33 carte rare illustrazione di Pokémon.

Sette Pokémon-ex Megaevoluzione in versione rara attacco Mega.

22 Pokémon-ex Megaevoluzione, Pokémon-ex e carte Aiuto in versione rara illustrazione speciale.

14 Pokémon-ex Megaevoluzione, Pokémon-ex e carte Allenatore in versione ultrarara.

Le carte dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica saranno distribuite attraverso una vasta gamma di prodotti per soddisfare le diverse esigenze dei fan, dal giocatore competitivo al collezionista occasionale:

Set Allenatore Fuoriclasse: Include nove buste dell'espansione, una carta promozionale in stile rara illustrazione di Zekrom di N e accessori di gioco.

Collezione con poster premium: Contiene 10 buste dell'espansione e una carta promozionale in stile rara attacco Mega di Mega Gardevoir-ex o Mega Lucario-ex, accompagnata da un poster a doppia faccia.

Collezione con adesivi: Tre buste e una carta promozionale in stile rara illustrazione di Charmander o Gastly, oltre a un foglio di adesivi.

Confezione di buste (sei buste) e altre collezioni tematiche come la Miniscatola da collezione.

Prima del lancio fisico, gli Allenatori avranno l'opportunità di accedere al contenuto in formato digitale: l'espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica sarà disponibile per il gioco sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows a partire dal 29 gennaio 2026. I giocatori potranno collezionare e lottare con i nuovi Pokémon-ex Megaevoluzione e beneficiare di bonus di gioco al momento dell'accesso all'applicazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
GCC Pokémon espansione Ascesa Eroica Megaevoluzione Pokémon Leggende Pokémon Z A
Vedi anche
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza