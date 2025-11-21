GCC Pokémon: la Megaevoluzione si arricchisce con l'espansione Ascesa Eroica

The Pokémon Company International ha annunciato la prossima espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), denominata Megaevoluzione - Ascesa Eroica, la cui distribuzione globale presso i rivenditori autorizzati è prevista per l'inizio del 2026.

Questa release si posiziona come una naturale estensione del panorama videoludico, traendo ispirazione diretta dal videogioco recentemente pubblicato, Leggende Pokémon: Z-A. L'espansione arricchirà il GCC con l'introduzione di nuovi personaggi e ambientazioni, affiancati da Pokémon-ex Megaevoluzione inediti per il gioco di carte, tra cui spicca Mega Dragonite-ex. L'iniziativa non si limita al nuovo, ma prevede anche il ritorno di alcuni dei più amati Pokémon-ex Megaevoluzione e Pokémon degli Allenatori in versione aggiornata, con illustrazioni completamente rinnovate.

Innovazione nel collezionismo: la rarità "Rara Attacco Mega"

Un elemento di particolare interesse per i collezionisti e i giocatori è rappresentato dall'introduzione della nuovissima rarità “rara attacco Mega”. Queste carte si distinguono esteticamente per sfoggiare il nome di uno degli attacchi in katakana giapponese, un dettaglio annunciato inizialmente durante i Campionati Mondiali Pokémon 2025 ad agosto 2025, che segna un'evoluzione nelle dinamiche di design e rarità del GCC.

La line-up di carte contenute in Megaevoluzione - Ascesa Eroica è ricca di elementi di pregio, confermando l'attenzione verso l'alta qualità collezionistica:

13 Pokémon-ex Megaevoluzione

Sei Pokémon-ex Teracristal e 20 Pokémon-ex tradizionali.

33 carte rare illustrazione di Pokémon.

Sette Pokémon-ex Megaevoluzione in versione rara attacco Mega.

22 Pokémon-ex Megaevoluzione, Pokémon-ex e carte Aiuto in versione rara illustrazione speciale.

14 Pokémon-ex Megaevoluzione, Pokémon-ex e carte Allenatore in versione ultrarara.

Le carte dell’espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica saranno distribuite attraverso una vasta gamma di prodotti per soddisfare le diverse esigenze dei fan, dal giocatore competitivo al collezionista occasionale:

Set Allenatore Fuoriclasse: Include nove buste dell'espansione, una carta promozionale in stile rara illustrazione di Zekrom di N e accessori di gioco.

Collezione con poster premium: Contiene 10 buste dell'espansione e una carta promozionale in stile rara attacco Mega di Mega Gardevoir-ex o Mega Lucario-ex, accompagnata da un poster a doppia faccia.

Collezione con adesivi: Tre buste e una carta promozionale in stile rara illustrazione di Charmander o Gastly, oltre a un foglio di adesivi.

Confezione di buste (sei buste) e altre collezioni tematiche come la Miniscatola da collezione.

Prima del lancio fisico, gli Allenatori avranno l'opportunità di accedere al contenuto in formato digitale: l'espansione Megaevoluzione - Ascesa Eroica sarà disponibile per il gioco sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows a partire dal 29 gennaio 2026. I giocatori potranno collezionare e lottare con i nuovi Pokémon-ex Megaevoluzione e beneficiare di bonus di gioco al momento dell'accesso all'applicazione.