Ghost of Yotei, le novità dell'aggiornamento gratuito

Dal 24 novembre Ghost of Yōtei si espande con una patch gratuita che introduce la tanto richiesta Nuova Partita+, accompagnata da una serie di funzionalità che arricchiscono sia la struttura narrativa sia gli strumenti creativi del gioco. La Nuova Partita+ si sblocca dopo aver concluso la storia principale e permette di ricominciare la missione di vendetta di Atsu mantenendo tutto ciò che si è ottenuto nella prima corsa: armature, abilità, armi. Oltre a mantenere il proprio arsenale, l’aggiornamento introduce difficoltà più elevate e due nuovi trofei riservati ai giocatori più tenaci.

La novità porta con sé una valuta inedita, i Fiori Spettrali, da scambiare con un mercante altrettanto nuovo. In cambio, oltre 30 oggetti cosmetici, nuove colorazioni per armi, set di armature aggiuntivi e 10 nuovi amuleti. Anche le armature e le armi già potenziate potranno raggiungere un ulteriore livello, pensato per chi vuole perfezionare ogni stat e affrontare Ezo nella sua versione più brutale.

La patch, però, non guarda solo ai veterani. Anche il gioco base riceve una serie di miglioramenti significativi: dal post-game finalmente rigiocabile a un pannello delle statistiche pensato per chi ama confrontare numeri, progressi e performance. Arrivano inoltre nuove opzioni di accessibilità, tra cui la rimappatura dei pulsanti direzionali, insieme a un aggiornamento della Modalità Foto che introduce la regolazione della velocità dell’otturatore, una griglia di composizione e nuovi filtri per chi ama trasformare i paesaggi di Yōtei in autentiche cartoline.