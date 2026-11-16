Giustizia amministrativa digitale premiata a IGF Italia 2026

L'Ecosistema Digitale della Giustizia Amministrativa, sviluppato dall'istituzione con il supporto tecnologico di DXC Technology, è stato selezionato tra le WSIS Best Practices italiane in occasione dell'Internet Governance Forum Italia 2026, svoltosi presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. L'iniziativa, promossa con il coinvolgimento dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), individua i progetti nazionali che contribuiscono agli obiettivi del World Summit on the Information Society, del Global Digital Compact delle Nazioni Unite e dell'Agenda 2030, inserendo l'esperienza italiana nel confronto internazionale sulla governance digitale.

Il modello premiato integra in un'unica architettura diversi strumenti operativi progettati per semplificare l'accesso ai servizi giudiziari, tra cui il Portale dell'Avvocato con il sistema di deposito guidato degli atti tramite Formweb, la Scrivania digitale web del Magistrato, che riunisce redazione, validazione, firma e deposito dei provvedimenti, e la piattaforma dedicata ai ricorsi straordinari, che gestisce in modo unitario formazione, sottoscrizione e trasmissione dei decreti.

Commentando il significato istituzionale del riconoscimento, che segue il Premio Agenda Digitale 2024 del Politecnico di Milano e il ComoLake Award 2025, il Presidente Giulio Castriota Scanderbeg, Segretario generale della Giustizia amministrativa, ha dichiarato: "Questo riconoscimento assume un valore che va oltre l’innovazione tecnologica. La partecipazione a IGF Italia offre l’opportunità di portare l’esperienza della nostra Istituzione in un confronto di respiro internazionale sul governo della trasformazione digitale. La Giustizia amministrativa può offrire una prospettiva peculiare a questo dibattito: quella di un’istituzione nella quale l’impiego delle tecnologie deve necessariamente misurarsi con le garanzie dei diritti, la responsabilità delle istituzioni e la fiducia dei cittadini. È un contributo che riteniamo importante condividere anche al di fuori dei confini nazionali".

Sul piano tecnico e organizzativo, l'infrastruttura è il risultato di un lavoro congiunto volto a tradurre le procedure giurisdizionali in flussi digitali accessibili e sicuri per operatori del diritto e cittadini. A illustrare le modalità operative di questa sinergia è stato Nicola Mangia, Managing Director di DXC Technology Italia, il quale ha affermato: "Siamo orgogliosi di affiancare la Giustizia amministrativa in questo percorso e di aver contribuito alla realizzazione del progetto premiato a IGF Italia. Il confronto con magistrati, personale amministrativo e strutture tecniche consente di tradurre esigenze complesse in servizi semplici da utilizzare, sicuri e affidabili. È questo il valore della nostra collaborazione: mettere le competenze tecnologiche al servizio di un’innovazione guidata dall’Istituzione, capace di evolvere nel tempo e di rendere la giustizia sempre più vicina alle persone".