Gli autori di Squid Game tornano su Netflix con un k-drama sul gioco d'azzardo

Il colosso dello streaming conferma la produzione di una nuova serie crime, affidando la regia a Choi Young-hwan e la produzione al team del successo globale Squid Game

14 gennaio 2026 | 13.47
Redazione Adnkronos
Netflix consolida il proprio legame con l'industria audiovisiva coreana annunciando l'avvio della produzione di The Dealer, un nuovo progetto che vede il coinvolgimento diretto di Firstman Studio. La serie si avvale della supervisione di Hwang Dong-hyuk, già regista di Squid Game, e segna l'esordio alla regia di Choi Young-hwan, nome noto nel panorama cinematografico per il suo lavoro come direttore della fotografia in pellicole di successo quali Veteran e Tazza. L'obiettivo dichiarato è quello di trasportare lo spettatore nelle atmosfere tese e sfarzose delle sale da gioco internazionali, combinando l'estetica del thriller alla dinamicità del racconto di genere.

La trama ruota attorno alla figura di Jung Geonhwa, interpretata da Jung So-min, una professionista del settore la cui vita privata viene improvvisamente stravolta da una truffa immobiliare proprio a ridosso delle nozze. L'incidente mette a rischio i suoi piani matrimoniali, spingendola a rientrare in un sottomondo criminale che aveva cercato faticosamente di evitare. Per recuperare quanto perduto e riuscire finalmente a sposarsi, Geonhwa dovrà fare affidamento su abilità latenti e su un talento finora tenuto nascosto, muovendosi tra i pericoli del gioco d'azzardo clandestino e la pressione costante del crimine organizzato.

Il cast di supporto arricchisce la narrazione con figure speculari alla protagonista. Ryoo Seung-bum veste i panni di Hwang Chisu, un giocatore che vive alla giornata e che si unirà ai rischiosi piani di Geonhwa, mentre Lee Soo-hyuk interpreta Jo Jun, un freddo professionista del tavolo verde capace di dominare ogni partita con una poker face impenetrabile. A complicare il quadro interviene Ryu Kyung-soo nel ruolo di un detective zelante, nonché fidanzato della protagonista, ignaro della doppia vita della donna. La serie si prospetta dunque come un'opera corale capace di alternare la tensione dei tavoli da gioco alla complessità dei legami personali dei suoi interpreti principali.

