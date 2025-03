Gomiboru: l'indie italiano in accesso anticipato su Steam

Stranogene, startup italiana fondata nel 2023, annuncia l'arrivo in accesso anticipato su Steam del suo videogioco indipendente Gomiboru. Il titolo, un arcade-puzzle investigativo, si propone di coniugare intrattenimento e stimolazione cognitiva, in linea con la missione aziendale di innovare l'educazione attraverso la tecnologia e il gaming. Dopo il reveal trailer di febbraio, Gomiboru offre ora ai giocatori la possibilità di immergersi nel decadente luna park di Stampland. Un tempo luogo di svago e divertimento, Stampland versa ora in uno stato di abbandono. Il protagonista, una peculiare creatura rotolante, si muove tra le attrazioni in rovina con l'obiettivo di raccogliere i rifiuti e ripristinare l'ordine.

Il gameplay si basa sulla gestione della fisica, che rappresenta una sfida costante per il giocatore impegnato a guidare il personaggio attraverso le diverse aree del parco. L'interazione con i numerosi personaggi presenti nel gioco riveste un ruolo fondamentale per la progressione narrativa e la scoperta del mistero che avvolge Stampland e la sua singolare creatura. L'accesso anticipato include i primi due livelli di gioco, ambientati rispettivamente nell'area delle montagne russe e del lago artificiale, oltre all'introduzione e alla cutscene di ingresso a Stampland.

Paolo di Capua, Co-Founder e CEO di Stranogene, sottolinea come Gomiboru sia stato concepito per offrire un'esperienza che va oltre il semplice intrattenimento, stimolando la curiosità, la creatività e le capacità di problem-solving dei giocatori. Il titolo, afferma Di Capua, rappresenta un esempio concreto di come i videogiochi possano essere utilizzati come strumenti educativi, invitando alla riflessione sul rapporto con l'ambiente senza sacrificare il divertimento. La pubblicazione di Gomiboru si inserisce nel contesto di una crescente industria italiana del gaming, caratterizzata da un fermento creativo che contribuisce ad affermare il ruolo del Paese in un mercato globale sempre più competitivo. Stranogene, con il suo precedente progetto "Munaciello" (uno stealth platform per Android e iOS ambientato nel Teatro San Carlo di Napoli del XIX secolo), dimostra un approccio innovativo all'edutainment, combinando elementi ludici e contenuti culturali.