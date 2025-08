Google attacca Apple per il ritardo nell’aggiornamento di Siri

Quasi un anno dopo il lancio degli iPhone 16, accompagnati dalla promessa di una nuova versione potenziata di Siri basata sull’intelligenza artificiale, Apple si trova ancora senza aver mantenuto l’impegno. La funzione principale associata al debutto di “Apple Intelligence”, pensata per rendere l’assistente virtuale più personalizzato e avanzato, non è mai arrivata.Con un nuovo spot pubblicitario da 30 secondi comparso su YouTube e X, Google lancia una frecciatina diretta ad Apple. Il messaggio è chiaro: se hai acquistato un telefono per una funzione promessa “in arrivo presto”, ma che tarda da un anno, forse è il momento di cambiare telefono. Una stoccata rivolta al pubblico in attesa dell’upgrade di Siri, proprio mentre Google si prepara a lanciare il suo Pixel 10 il prossimo 20 agosto.

Il tempismo dello spot non è casuale. Solo poche ore prima, un report di Bloomberg firmato da Mark Gurman aveva gettato nuova luce sulle difficoltà incontrate da Apple. Secondo quanto riportato, durante un incontro interno con il team, Craig Federighi, vicepresidente senior per il software, avrebbe attribuito i ritardi a problemi strutturali legati all’adozione di un’architettura ibrida per il nuovo Siri. La società starebbe ora lavorando a una versione completamente rinnovata dell’assistente vocale, con una nuova base tecnologica.

Federighi ha dichiarato che questo percorso imprevisto “ci ha messo nella condizione non solo di mantenere quanto annunciato, ma di offrire un aggiornamento ancora più ambizioso di quanto previsto inizialmente”. Una dichiarazione che però non placa l’insoddisfazione di chi attende da mesi le funzionalità promesse. Già a giugno, lo stesso dirigente aveva ammesso che il rollout sarebbe stato più lungo del previsto. Nel frattempo, Google sembra pronta a sfruttare l’incertezza di Apple per rafforzare il posizionamento dei suoi Pixel, sottolineando la tempestività delle proprie innovazioni in ambito IA.