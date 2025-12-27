circle x black
Cerca nel sito
 

Google permetterà il cambio di indirizzo Gmail senza perdere dati

sponsor

Per ora la nuova funzione potrebbe essere applicata in India e, poi, negli altri Paesi

Gmail su Pc (Fotogramma/Ipa)
Gmail su Pc (Fotogramma/Ipa)
27 dicembre 2025 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Presto sarà possibile cambiare il proprio indirizzo mail senza perdere i propri dati. E' questo il 'regalo' di Natale sul quale starebbe lavorando Google per gli utenti di Gmail. Secondo un aggiornamento della pagina di assistenza di Google - per ora solo in lingua Hindi e il che suggerisce che il lancio della nuova funzione potrebbe iniziare in India e nei Paesi che utilizzano la lingua Hindi- sarà possibile sostituire il proprio indirizzo Gmail con uno nuovo, mantenendo tutti i dati e i servizi. "Una volta effettuato il cambio, i vecchi indirizzi email resteranno attivi e gli utenti continueranno a ricevere messaggi inviati sia al vecchio sia al nuovo indirizzo", scrive il Los Angeles Times.

Come funzionano i concorrenti

Servizi concorrenti come Microsoft Outlook, osserva il quotidiano Usa, permettono da tempo di cambiare facilmente l’indirizzo principale aggiungendo un 'alias'. Google consente la modifica solo agli account che terminano in @gmail.com, e anche il nuovo indirizzo deve terminare in @gmail.com. Sebbene gli utenti possano riutilizzare il vecchio indirizzo email del proprio Account Google in qualsiasi momento, una volta effettuato il cambio non sarà possibile registrare un altro indirizzo email per lo stesso account per i successivi 12 mesi.

Come funziona ora in attesa delle modifiche

Per ora, ricorda Cnbc, "gli utenti che desiderano un nuovo indirizzo Gmail devono creare un nuovo account e trasferire manualmente i propri dati attraverso un processo complicato e rischioso, che può compromettere le integrazioni con applicazioni di terze parti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
google nuova funzione google oggi google novità google news
Vedi anche
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane
Kate Winslet debutta alla regia con 'Goodbye June’: "Così provo a cambiare l’industria" - Video
News to go
Vigilia di Natale, da Nord a Sud all'insegna delle tradizioni
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia
News to go
Ciclone invernale sull'Italia, settimana di Natale con maltempo e neve
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza