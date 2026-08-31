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Google si piega a Trump: sulle mappe compare il "Lake America"

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Dopo il Golfo del Messico, tocca al lago Ontario. La geografia digitale si conferma terreno di scontro nella guerra commerciale tra Washington e Ottawa

Google si piega a Trump: sulle mappe compare il
31 agosto 2026 | 09.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per rinominare il lago Ontario, ribattezzandolo "Lake America". La decisione arriva nel pieno di una disputa commerciale con il Canada, che negli ultimi mesi ha visto Washington e Ottawa scambiarsi accuse e minacce di dazi. Google, dal canto suo, non ha opposto resistenza: come già avvenuto con il Golfo del Messico, ribattezzato "Golfo d'America" a inizio 2025, l'azienda ha aggiornato Google Maps per riflettere la nuova denominazione.

Il cambiamento, tuttavia, non è uniforme. Gli utenti che si collegano dagli Stati Uniti vedranno "Lake America", mentre chi si trova in Canada continuerà a visualizzare "Lake Ontario". Al di fuori dei due paesi, la piattaforma mostrerà presumibilmente entrambi i nomi (al momento, dal nostro paese, appare solamente la dicitura "Lake Ontario"). Una soluzione che rispecchia la linea già adottata per il Golfo del Messico, dove Apple Mappe, a differenza di Google, non ha invece seguito l'indicazione della Casa Bianca.

In un post pubblicato sul proprio blog, Google ha spiegato la scelta richiamandosi a una prassi consolidata: "Questi aggiornamenti seguono la nostra politica di lunga data per i corpi idrici con nomi che variano da un paese all'altro". Una formula che inquadra l'operazione come un adeguamento tecnico e non come una presa di posizione politica, ma che di fatto certifica quanto le grandi piattaforme digitali siano ormai parte attiva nelle dispute geopolitiche innescate dalle amministrazioni statunitensi.

Il lago Ontario, il più piccolo dei Grandi Laghi, si trova al confine tra lo stato di New York e la provincia canadese dell'Ontario, con la superficie divisa quasi equamente tra i due paesi. Proprio per la sua posizione a cavallo del confine, la ridenominazione ha un valore in parte simbolico: certifica sulle mappe più utilizzate al mondo una rivendicazione che il governo canadese non ha alcuna intenzione di riconoscere.

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Lake Ontario Lake America Donald Trump Google Maps
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