Grand Theft Auto VI, ecco quanto spazio occuperà su console

Rockstar Games ha confermato martedì che il file di pre-load di GTA VI occuperà fino a 212 GB, a seconda del dispositivo. Il download anticipato sarà disponibile dal 10 novembre. Su PlayStation 5 partirà alle 00:00 nel fuso orario locale dell'utente, quindi alle 00:00 ora italiana. Su Xbox Series X|S l'apertura è fissata all'01:00 in Italia. La società raccomanda di assicurarsi di avere spazio sufficiente per avviare il pre-load.

L'annuncio conferma le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, secondo cui il gioco avrebbe richiesto un ingombro molto elevato. GTA VI sarà lanciato il 19 novembre al prezzo di 79,99 euro e sarà distribuito esclusivamente in formato digitale. Le edizioni fisiche conterranno soltanto un codice di download all'interno della confezione.