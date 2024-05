Grand Theft Auto VI esce su PS5 e Xbox nell'autunno 2025

Nel rapporto sugli utili del quarto trimestre del 2024, Take-Two Interactive ha finalmente fornito una finestra più precisa per il lancio dell'attesissimo Grand Theft Auto VI su PS5 e Xbox Series. In precedenza previsto genericamente per il 2025, il gioco vedrà ora la luce nell'autunno del 2025. "Mentre ci avviciniamo all'anno fiscale 2025 con un forte slancio positivo, prevediamo di raggiungere ricavi netti tra i 5,55 e i 5,65 miliardi di dollari in quel periodo", ha dichiarato la compagnia.

"Questa previsione riflette il restringimento della finestra di lancio precedentemente stabilita da Rockstar Games, passando dal generico 2025 all'autunno del 2025 per Grand Theft Auto VI. Siamo altamente fiduciosi che Rockstar Games offrirà un'esperienza di intrattenimento senza pari, e le nostre aspettative per l'impatto commerciale del titolo continuano a crescere".

Rockstar Games ha annunciato che GTA V ha venduto 200 milioni di copie, un'impresa straordinaria che lo rende il secondo titolo più venduto di tutti i tempi, sebbene ancora a 100 milioni di copie dal primo posto, occupato da Minecraft. Oltre a un trailer, Rockstar non ha condiviso ulteriori dettagli sul gioco più atteso del decennio. Ci sono anche voci che lo studio stia pianificando il lancio per PC del gioco originale Red Dead Redemption, ma finora non ci sono conferme in merito.