A tredici anni di distanza dall'uscita di Grand Theft Auto V, il lancio di GTA VI segna un risultato storico per l'industria videoludica. Le prime recensioni della stampa specializzata hanno assegnato al titolo di Rockstar Games una media di 99 su 100 sull'aggregatore Metacritic, un traguardo che supera ogni precedente produzione dello studio e eguaglia il primato assoluto detenuto da The Legend of Zelda: Ocarina of Time. La critica ha evidenziato in particolare la scala senza precedenti dell'ambientazione, il comparto tecnico e lo spessore narrativo di un'opera che fonde satira sociale, riferimenti all'attualità e criminalità virtuale.

Oltre all'impatto sul mercato, l'arrivo del gioco riaccende un filone di studi sui legami tra intrattenimento digitale e sicurezza pubblica. Come osservato dal docente e ricercatore della Wharton School Ethan Mollick, richiamando ricerche pubblicate sulla rivista Molecular Psychiatry, i videogiochi violenti non producono un aumento significativo dell'aggressività nella vita reale. Al contrario, l'uscita di titoli di grande richiamo come GTA o Call of Duty risulta spesso associata a una flessione dei crimini, un fenomeno noto come incapacitazione volontaria: trascorrendo molte ore in casa davanti allo schermo, i potenziali autori di reati hanno semplicemente meno tempo e opportunità per commettere illeciti in pubblico.

A supporto di questa tesi viene spesso citata un'indagine pubblicata nel 2017 sull'European Journal of Criminology, che ha monitorato i reati registrati nei Paesi Bassi tra il 2012 e il 2014 nella fascia maschile compresa tra i 12 e i 25 anni. Gli autori dello studio hanno riscontrato una diminuzione delle infrazioni in concomitanza con l'uscita di GTA V nel settembre 2013, pur precisando che tale correlazione non dimostra un rapporto diretto di causa ed effetto. Il consenso scientifico resta tuttavia parziale, poiché un documento di lavoro diffuso in ottobre, non ancora sottoposto a revisione paritaria, non ha rilevato cali apprezzabili della criminalità in quattro città statunitensi durante i lanci dei principali franchise Rockstar, inclusa la serie Red Dead. La diffusione globale di GTA VI costituirà dunque un nuovo caso di studio per verificare la reale portata del fenomeno.