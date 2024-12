Hitachi Vantara e Virtana per potenziare l'infrastruttura cloud ibrida con automazione AI-Powered

La partnership tecnologica abilita il monitoraggio e l'osservabilità grazie all’intelligenza artificiale per il nuovo portafoglio di infrastrutture-as-a-service Hitachi EverFlex per una maggiore efficienza e una riduzione dei costi

Nell'ambito delle infrastrutture IT e della gestione del cloud ibrido, Hitachi Vantara, una filiale di Hitachi, Ltd., ha annunciato una significativa collaborazione con Virtana, azienda leader nel monitoraggio e nell'osservabilità AI-powered per ambienti infrastrutturali ibridi. Questa partnership mira a integrare la Virtana Platform con il portafoglio Hitachi EverFlex, una soluzione infrastructure-as-a-service (IaaS), per offrire servizi innovativi ai propri clienti.

Le aziende contemporanee, di fronte alla crescente complessità dei loro ambienti IT, si trovano ad affrontare sfide significative in termini di costi e inefficienze operative. L'adozione crescente dell'AIOps, sostenuta da un'automazione avanzata supportata dall'intelligenza artificiale, si sta rivelando una risposta efficace a queste problematiche, permettendo una gestione più agile e meno onerosa dei carichi di lavoro e delle operazioni di cloud ibrido. Una delle novità più rilevanti introdotte da questa alleanza è EverFlex Control, una piattaforma software-as-a-service (SaaS) che funge da portale di integrazione e gestione centralizzato per le infrastrutture IT. Questo strumento fornisce una visibilità dei dati in tempo reale e automatizza il dimensionamento delle risorse, permettendo alle aziende di ottimizzare costi e gestire efficacemente le operazioni IT.

Grazie alla combinazione delle capacità di EverFlex Control con gli insight forniti dalla Virtana Platform, le aziende possono godere di una visione olistica della loro infrastruttura ibrida, beneficiando di scalabilità adattiva e automazione avanzata. Questo consente una gestione più efficace delle complessità associate agli ambienti cloud ibridi, un fattore critico per mantenere l'agilità aziendale in un mercato in rapida evoluzione.

“La piattaforma Virtana è un perfetto complemento alla nostra offerta EverFlex Control”, ha dichiarato Jeb Horton, Senior Vice President of Global Services di Hitachi Vantara. “Le loro funzionalità intelligenti e la profonda conoscenza nel campo dell'infrastruttura forniscono le indicazioni necessarie per migliorare e automatizzare l'infrastruttura IT, offrendo un eccezionale valore ai nostri clienti e partner.”

“Siamo entusiasti di collaborare con Hitachi Vantara, un'azienda che condivide il nostro impegno a fornire soluzioni innovative che aiutino i clienti a raggiungere i propri obiettivi di business”, ha dichiarato Paul Appleby, CEO di Virtana. “Questa partnership offre una soluzione efficace con le competenze necessarie per ottimizzare gli ambienti cloud ibridi e accelerare i percorsi di trasformazione digitale”.

“L’IA sta cambiando il modo in cui le aziende gestiscono le proprie infrastrutture cloud ibride. Poiché le imprese si trovano ad affrontare una crescente complessità nell'ottimizzazione, migrazione e monitoraggio dei carichi di lavoro delle applicazioni in vari ambienti cloud, fare leva sugli insight AI-powered diventa essenziale”, ha dichiarato Scott Sinclair, practice director for cloud, infrastructure and DevOps di ESG. “Questo rapporto consente alle aziende di affrontare queste sfide in modo più efficace e migliorare la loro efficienza operativa complessiva”.

La collaborazione con Virtana arricchisce in modo significativo il portafoglio Hitachi EverFlex. All'inizio di quest'anno, Hitachi Vantara ha annunciato una nuova generazione di soluzioni IaaS avanzate progettate per semplificare le operazioni IT e ridurre i costi grazie all'automazione guidata dall'intelligenza artificiale. La nuova iterazione di Hitachi EverFlex è focalizzata sul fornire alle aziende soluzioni cloud ibride scalabili, flessibili ed efficienti dal punto di vista dei costi per soddisfare le loro esigenze IT in continua evoluzione. Inoltre, Hitachi Vantara ha stretto una partnership con Cisco per rafforzare ulteriormente le potenzialità dell'offerta, assicurando alle aziende la possibilità di integrare, ottimizzare e proteggere in maniera fluida i loro ambienti di cloud ibrido con soluzioni di rete e di calcolo.