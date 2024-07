Hitachi Vantara lancia AI Discovery: nuove soluzioni per aziende pronte per l'Intelligenza Artificiale

Hitachi Vantara ha recentemente annunciato la disponibilità del nuovo servizio AI Discovery per la piattaforma Hitachi iQ, progettato per supportare le aziende nella preparazione all'Intelligenza Artificiale (IA). L'offerta Hitachi iQ include la certificazione NVIDIA DGX BasePOD, che soddisfa i più elevati standard di performance ed affidabilità.

Una recente indagine di Enterprise Strategy Group ha rilevato che il 97% delle aziende considera la GenAI una delle prime cinque priorità. Tuttavia, nonostante l'entusiasmo, l'indagine ha anche evidenziato che meno della metà (44%) delle aziende adotta politiche ben definite e complete in materia di GenAI e, cosa più significativa, solo poco più di un terzo (37%) ritiene che la propria infrastruttura e il proprio ecosistema di dati siano adeguatamente preparati per l'implementazione di soluzioni di GenAI.

Hitachi Vantara, supporta i clienti nella creazione di una roadmap strategica per un'implementazione di successo dell'Intelligenza Artificiale.

"La certificazione NVIDIA DGX BasePOD indica che questa soluzione non solo ha soddisfatto i rigorosi standard di affidabilità e prestazioni di NVIDIA, ma rappresenta anche un significativo aggiornamento per gestire l'elevata larghezza di banda e la velocità richieste dalle reti odierne", ha dichiarato Octavian Tanase, chief product officer di Hitachi Vantara. "Hitachi iQ è in grado di gestire i carichi di lavoro IA più impegnativi, garantendo ai nostri clienti operazioni IA fluide e ad alta velocità, sempre all'avanguardia".

AI Discovery è un nuovo servizio progettato per supportare l'identificazione dei casi d'uso di AI più significativi, la valutazione della preparazione dei dati, la determinazione del ROI e la creazione di una roadmap strategica per un'efficace implementazione dell'AI. I clienti possono scegliere tra diversi servizi di consulenza in materia di AI, che vanno dal Discovery, un programma che può durare anche solo tre settimane, all'Advisory & Jumpstart, che può durare fino a 12 settimane e che include la valutazione della tecnologia, la definizione del proof of concept, la pianificazione della produzione e tutto ciò che serve a supportare le aziende dopo la fase iniziale di implementazione.

"Le soluzioni di IA richiedono una combinazione di strumenti, tecnologie, piattaforme e framework che facilitino lo sviluppo, l'implementazione e la gestione del modello," ha dichiarato Jeb Horton, Senior Vice President of Global Services di Hitachi Vantara. "Grazie alla sinergia tra le competenze di Hitachi Vantara e dei partner del gruppo Hitachi, come GlobalLogic, e il portafoglio di soluzioni Hitachi iQ, l'azienda fornisce una combinazione esclusiva di infrastrutture e servizi per offrire al mercato strumenti personalizzati e specifici per il settore."

Tony Paikeday, Senior Director of DGX Systems di NVIDIA, ha aggiunto: "Le aziende di tutti i settori stanno cercando di costruire la giusta piattaforma di AI che le supporti nel trasformare in intelligence i propri dati. La sinergia tra le soluzioni basate sulla piattaforma e sul software NVIDIA DGX e l'expertise di Hitachi Vantara nella discovery e pianificazione dell'IA, contribuirà a fornire ai clienti la base su cui potenziare le proprie capacità di IA generativa."

Per maggiori dettagli su Hitachi iQ e il nuovo servizio AI Discovery, si consiglia di visitare il sito ufficiale di Hitachi Vantara.