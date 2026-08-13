HONOR presenta Robot Phone, lo smartphone con gimbal meccanico integrato e tecnologia cinematografica ARRI

HONOR ha annunciato a Milano il lancio di HONOR Robot Phone, un dispositivo di fascia alta che integra direttamente all'interno della scocca in metallo un gimbal meccanico motorizzato a 3 assi con sistema a 4 gradi di libertà (4DoF). Il modulo di stabilizzazione, denominato Titanium Agile Gimbal, è stato sviluppato mediante 60 processi produttivi e comprende oltre 100 componenti di precisione per un peso complessivo del motore pari a 2,6 grammi, consentendo rotazioni fino a 360 gradi al secondo all'interno di una struttura ridotta del 65% rispetto ai sistemi esterni tradizionali.

Il comparto fotografico nasce dalla collaborazione tecnica tra HONOR e la società tedesca ARRI, specializzata in cineprese professionali per l'industria cinematografica. Commentando l'accordo e le prospettive di sviluppo dell'imaging mobile, James Li, CEO di HONOR, ha dichiarato: “Ripercorrendo un secolo di evoluzione dell'imaging, ogni grande salto in avanti è stato determinato dall'evoluzione congiunta delle tecnologie di acquisizione della luce e dei sistemi di elaborazione intelligente. L'hardware costituisce le fondamenta della qualità dell'immagine, mentre gli algoritmi consentono il vero salto tecnologico. Tuttavia, la tecnologia è solo la base: ciò che definisce davvero una grande immagine è l'estetica. Un secolo di cinema ci ha mostrato il valore di un controllo preciso di luci e ombre, di una profonda comprensione del colore e delle emozioni e della capacità di fare in modo che ogni fotogramma racconti una story. Insieme ad ARRI, continueremo a superare i confini della creatività e a ispirare una nuova generazione di creatori di contenuti”.

James Li, CEO di HONOR

David Bermbach, Chief Product Officer di ARRI, ha sottolineato: “Il futuro non riguarda semplicemente un numero maggiore di pixel. Riguarda il controllo. Riguarda la possibilità di mettere i creator nelle condizioni di catturare immagini straordinarie. HONOR mette a disposizione la propria competenza nell'imaging mobile, potenti capacità di elaborazione e tecnologie robotiche. ARRI contribuisce con oltre un secolo di leadership riconosciuta nell'image science e nei flussi di lavoro della produzione professionale. Proveniamo da settori diversi, ma condividiamo la stessa ambizione: ampliare ciò che i creator possono realizzare con gli strumenti che portano con sé ogni giorno”.

Il sistema fotografico posteriore adotta un doppio sensore da 200 MP: il modulo principale, basato su sensore da 1/1,28 pollici e apertura f/1.6, supporta la registrazione nel formato professionale ARRI LogC3 a 10-bit e lo spazio colore ARRI Wide Gamut 3, affiancato da un teleobiettivo periscopico da 200 MP con zoom ottico 2.7x e da una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP.

L'elaborazione dei flussi video è gestita dal chip proprietario HONOR H1, in grado di elaborare i dati nel formato 14-bit 4:4:4 nel dominio RAW e di garantire una gamma dinamica fino a 14 stop, mantenendo la compatibilità con i profili LUT ARRI per l'importazione nei software di post-produzione come DaVinci Resolve.

Le funzionalità operative basate sul sistema operativo MagicOS includono la YOYO Robot Mode, che sfrutta la localizzazione della sorgente vocale e il tracciamento visivo per orientare autonomamente la fotocamera durante le riprese. La dotazione hardware è completata dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5, da un display LTPO OLED da 6,31 pollici con frequenza di aggiornamento da 1 a 120 Hz e luminosità di picco di 6.800 nit, e da una batteria al silicio-carbonio da 7.060 mAh con ricarica rapida via cavo da 120 W e wireless da 50 W. Il dispositivo sarà commercializzato inizialmente sul mercato cinese a partire dal prossimo 18 agosto a un prezzo base di 9.999 RMB per la versione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, prima della successiva distribuzione internazionale.