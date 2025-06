HP OMEN Gaming Laptop 17 - La recensione

L'OMEN 17-db0006nl adotta un'estetica sobria e funzionale, distinguendosi da alcuni design più aggressivi tipici dei laptop da gaming. Il telaio è realizzato prevalentemente in plastica nera opaca di alta qualità, conferendo un aspetto discreto ed elegante, decisamente meno incline a impronte e macchie. Nonostante l'utilizzo della plastica, la costruzione risulta solida e robusta, con una flessione minima del coperchio e della base. Le cerniere del display sono ben calibrate, permettendo un'apertura con una sola mano e mantenendo lo schermo stabile. Le dimensioni (circa 2.95 kg di peso e 2.75-3 cm di spessore) lo posizionano come un portatile di grandi dimensioni, tipico per questa categoria di prestazioni.

Il sistema di raffreddamento è stato oggetto di particolare attenzione da parte di HP, il dispositivo infatti Incorpora ventole più sottili e con un numero maggiore di pale rispetto alle soluzioni precedenti. I test indicano un'efficace dissipazione del calore, mantenendo temperature contenute per CPU e GPU anche sotto carico intensivo, con un livello di rumore considerato gestibile per la categoria. Ampie griglie di ventilazione sulla base e tre prese di scarico (due posteriori e una laterale) ottimizzano il flusso d'aria.

La tastiera è di tipo full-size con tastierino numerico, offrendo una buona corsa dei tasti e un feedback tattile soddisfacente per una digitazione confortevole. La retroilluminazione RGB è a zona singola. Il touchpad è reattivo e supporta le gesture multi-touch.

La selezione di porte include 1x USB Type-C 10Gbps (con Power Delivery, DisplayPort 1.4a e HP Sleep and Charge), 2x USB Type-A 10Gbps, 1x USB Type-A 5Gbps (HP Sleep and Charge), 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45 (Gigabit Ethernet) e un jack combinato cuffie/microfono. La maggior parte delle porte è strategicamente posizionata sul retro, risultando così di facile accesso e non invasive. La connettività wireless è assicurata da Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

L'aspetto audio di un laptop da gaming, sebbene spesso sottovalutato rispetto a processore e scheda grafica, è cruciale per un'esperienza immersiva. Nel caso dell'HP OMEN 17, l'azienda ha investito nell'ottimizzazione del comparto sonoro per offrire una qualità superiore alla media.

Il sistema audio si avvale di doppi altoparlanti che beneficiano dell'ottimizzazione di HyperX. Questa collaborazione è significativa, poiché HyperX è un brand rinomato nel settore degli accessori gaming, in particolare per le cuffie, il che suggerisce un focus sulla chiarezza del suono e sulla resa delle basse frequenze, elementi vitali sia per l'esplosione di un'azione in gioco che per la profondità di una colonna sonora. La presenza di due altoparlanti permette una riproduzione stereo, essenziale per la direzionalità del suono nei giochi, aiutando i giocatori a percepire la provenienza di rumori e voci nel contesto virtuale.

A supporto di questa configurazione hardware, troviamo la tecnologia DTS:X Ultra. Si tratta di una suite software avanzata per l'elaborazione audio che mira a migliorare la spazialità e la chiarezza del suono. DTS:X Ultra è in grado di creare un'esperienza sonora tridimensionale, virtualizzando un ambiente audio a 360 gradi anche attraverso i diffusori integrati del laptop o, con risultati ancora più marcati, tramite cuffie. Questo significa che i suoni non sono solo riprodotti in stereo, ma vengono posizionati in uno spazio virtuale attorno all'ascoltatore, aumentando notevolmente l'immersione nel gioco o durante la visione di contenuti multimediali. La tecnologia può anche aiutare a rendere i dialoghi più chiari e a bilanciare meglio i vari elementi audio, come musica, effetti sonori e voci.

Uno dei punti di forza distintivi di questo modello è il suo display. Si tratta di un pannello da 17.3 pollici con risoluzione QHD (2560 x 1440), che assicura un'elevata densità di pixel e immagini nitide. La superficie antiriflesso (Antiglare) riduce i fastidi causati dalla luce ambientale, mentre la tecnologia Low Blue Light contribuisce a mitigare l'affaticamento visivo durante sessioni prolungate.

Il pannello è di tipo IPS, garantendo ampi angoli di visione e una riproduzione cromatica accurata. La luminosità massima di 300 nits è adeguata per la maggior parte degli ambienti interni. Caratteristica saliente per il gaming è l'elevato refresh rate di 240Hz, abbinato al supporto VRR (Variable Refresh Rate) con un range di 48-240Hz. Questa combinazione assicura una fluidità visiva eccezionale e l'eliminazione di fenomeni come il tearing e lo stuttering, sincronizzando la frequenza di aggiornamento del display con i fotogrammi generati dalla GPU. Le cornici sottili contribuiscono a un'esperienza visiva più immersiva.

Il cuore pulsante del sistema è il processore AMD Ryzen 9 8945HS. Si tratta di un'unità di elaborazione di fascia alta basata sull'architettura Zen 4, che integra una Neural Processing Unit (NPU) dedicata all'intelligenza artificiale. Questa configurazione non solo assicura performance eccellenti nei carichi di lavoro più esigenti, inclusi i videogiochi di ultima generazione e le applicazioni di creazione di contenuti, ma garantisce anche un'ottimizzazione per le crescenti funzioni basate sull'AI.

Il sistema è equipaggiato con 32GB di RAM DDR5 a 5600MHz, configurati in dual-channel. Questa dotazione di memoria garantisce un'elevata larghezza di banda e una gestione fluida del multitasking, consentendo l'esecuzione simultanea di numerose applicazioni e assicurando prestazioni ottimali nei titoli più recenti e nei software professionali che richiedono ingenti risorse di memoria.

Per l'archiviazione, il laptop impiega un SSD PCIe Gen4 da 1TB. Questa soluzione offre velocità di lettura e scrittura significativamente superiori rispetto alle generazioni precedenti, traducendosi in tempi di avvio rapidi per il sistema operativo, caricamenti istantanei delle applicazioni e trasferimenti di file efficienti. La capacità di 1TB è sufficiente per ospitare un'ampia libreria di giochi e software.

La sezione grafica è gestita da una NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8GB di memoria dedicata. Questa GPU di fascia media-alta, basata sull'architettura Ada Lovelace, è in grado di offrire un'esperienza di gioco QHD (1440p) con impostazioni grafiche elevate. Il supporto alle tecnologie Ray Tracing e DLSS (Deep Learning Super Sampling) di NVIDIA permette di migliorare la qualità visiva e ottimizzare le prestazioni nei titoli compatibili. La configurazione TGP (Total Graphics Power) generosa adottata da HP consente alla RTX 4060 di esprimere appieno il suo potenziale in un contesto mobile.

Doom Eternal emerge come un benchmark significativo per valutare le capacità di un sistema da gaming, grazie alla sua eccezionale ottimizzazione e alla richiesta di frame rate elevati anche in scenari complessi. Sul modello OMEN 17, equipaggiato con una NVIDIA GeForce RTX 4060 e il processore AMD Ryzen 9 8945HS, questo titolo si rivela un esempio lampante delle performance raggiungibili.

Il gioco può essere configurato con le impostazioni grafiche "Ultra-Nightmare" in risoluzione QHD, e il sistema è in grado di sostenere un numero di fotogrammi per secondo che frequentemente si avvicina, e talvolta supera, il refresh rate di 240Hz del display. Questo risultato è attribuibile all'efficienza intrinseca del motore di gioco di Doom Eternal e alla capacità del Ryzen 9 8945HS di eliminare eventuali colli di bottiglia a livello di CPU, anche durante le fasi più intense e caotiche di gioco, con lo schermo popolato da numerosi nemici ed effetti visivi.

L'esperienza di gioco su questo OMEN è caratterizzata da una fluidità estrema e una reattività quasi istantanea ai comandi. Ogni movimento e ogni proiettile risultano cristallini, un beneficio diretto dell'elevato refresh rate del pannello QHD. Questo scenario non solo evidenzia la potenza elaborativa del laptop, ma ne sottolinea anche la capacità di fornire un gameplay costantemente fluido e privo di interruzioni, rendendolo una piattaforma ideale per i titoli d'azione più dinamici e competitivi. La batteria a 6 celle da 83 Wh fornisce un'autonomia discreta per la categoria, con stime di circa 7 ore di utilizzo misto. Per le sessioni di gioco prolungate, è raccomandato l'utilizzo dell'alimentazione esterna per massimizzare le performance.

In termini di aggiornabilità, l'OMEN 17 disponibile per l'acquisto anche sul sito HP, offre un accesso agevole agli slot SODIMM per l'espansione della RAM (fino a 64GB) e a due slot M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 per l'archiviazione SSD, con dissipatori dedicati.