HPE integra reti cablate, wireless e SASE in un'unica piattaforma basata sull'intelligenza artificiale

HPE ha avviato l'integrazione di HPE Networking EdgeConnect con HPE Mist e HPE Aruba Central, riunendo in un unico framework le tecnologie per l'accesso cablato, le reti wireless LAN e l'architettura SASE (Secure Access Service Edge). L'operazione mira a superare l'isolamento tra i diversi domini di rete e sicurezza, offrendo ai team IT una visibilità completa dall'edge al cloud e automatizzando le attività di distribuzione, gestione e risoluzione dei problemi.

David Hughes, SVP e GM SASE and Security for Networking di HPE, ha spiegato le ragioni tecniche alla base di questa convergenza: "Le reti aziendali sono diventate troppo complesse per essere gestite con strumenti e domini isolati. Riunendo HPE Networking EdgeConnect con HPE Mist e HPE Aruba Central, combiniamo le nostre migliori innovazioni in ambito AI, wired, wireless e SASE in un’unica esperienza operativa che offre ai clienti maggiore visibilità, protezione automatizzata, risoluzione più rapida dei problemi e un percorso chiaro verso operazioni self-driving".

Dal punto di vista operativo, l'unificazione consente di estendere il motore di intelligenza artificiale HPE Marvis all'intero stack tecnologico, introducendo funzionalità come il digital twinning dell'esperienza utente, utile per simulare e correggere anomalie anche in assenza di utenti collegati, e il Large Experience Model (LEM), progettato per prevenire criticità su applicazioni collaborative come Zoom e Microsoft Teams, oltre al routing basato sulle applicazioni e all'ottimizzazione WAN.

Sul piano industriale, la mossa consolida le sinergie con l'ecosistema Juniper evitando migrazioni complesse alle imprese, come evidenziato da Bob Laliberte, Principal Analyst e Founder di Liberte Research Group: "HPE Networking sta diventando un motore sempre più importante della strategia di crescita di HPE e un layer di connettività fondamentale per le aziende AI ready. HPE Marvis si sta espandendo come substrato di intelligence comune, mentre HPE lavora per unire i punti di forza di HPE Mist, HPE Aruba Central e del più ampio portfolio Juniper senza costringere i clienti a migrazioni impattanti". Una lettura condivisa anche da Zeus Kerravala, Founder e Principal Analyst di ZK Research: "La convergenza di SASE, wired e wireless LAN sotto un modello agentico unificato è un’evoluzione logica e necessaria per il networking aziendale. La scelta di HPE di portare EdgeConnect in Mist e Aruba Central non rappresenta semplicemente un processo di consolidamento tecnologico: significa offrire alle aziende le capacità proattive e di self-driving necessarie per proteggere prestazioni ed esperienza utente negli ambienti edge-to-cloud". Il rilascio di HPE Mist per EdgeConnect è previsto nel corso del 2026, mentre l'integrazione con HPE Aruba Central sarà disponibile nel primo semestre del 2027.