Il co-fondatore di Instagram passa all'intelligenza artificiale di Anthropic

Anthropic, start-up nel settore dell'intelligenza artificiale sostenuta da Google e Amazon, ha annunciato l'assunzione di Mike Krieger, ex co-fondatore e CTO di Instagram, come Chief Product Officer. La mossa fa parte di un piano strategico volto a estendere la portata del chatbot Claude, recentemente lanciato in nuovi paesi (e in tutta Europa) oltre agli Stati Uniti, che si propone come rivale diretto di ChatGPT di OpenAI. Krieger sarà responsabile della gestione e del design, con l'obiettivo di ampliare la suite di applicazioni aziendali di Anthropic.

Il CEO di Anthropic, Dario Amodei, ha sottolineato nel blog dell'azienda che l'esperienza di Krieger nello sviluppo di prodotti intuitivi e di esperienze utente sarà fondamentale per creare nuovi modi di interazione con Claude, in particolare sul posto di lavoro. Krieger è noto per aver ampliato il team tecnico di Instagram a oltre 450 persone e per aver contribuito a far crescere la piattaforma fino a oltre un miliardo di utenti prima che fosse venduta a Meta Platforms (allora Facebook) nel 2012. Anthropic ha inoltre annunciato questa settimana che Claude è ora disponibile in tutta Europa.