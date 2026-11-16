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Il Garante della privacy italiano sanziona Meta per 805 milioni di euro

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L'autorità ha accertato che Facebook leggeva immagini e video dalle gallerie personali senza informare gli utenti. La decisione riapre il tema del confine tra funzioni di comodità e trattamento dei dati personali

Il Garante della privacy italiano sanziona Meta per 805 milioni di euro
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16 novembre 2026 | 10.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto a Meta Platforms una sanzione di 805 milioni di euro. Il provvedimento, comunicato sabato, riguarda una funzione dell'applicazione Facebook per Android che proponeva agli utenti, come contenuti da pubblicare, foto e video presenti nella galleria del proprio dispositivo. Secondo l'autorità, per rendere operativa la funzione la società accedeva a quei file senza aver ottenuto un consenso specifico e senza aver fornito un'informativa adeguata.

Il Garante ha concesso a Meta sessanta giorni per disattivare la funzione per impostazione predefinita e per richiedere agli utenti un consenso distinto. Gli utenti italiani coinvolti sono circa 20 milioni. L'importo della sanzione corrisponde a circa lo 0,47% del fatturato mondiale del gruppo.

L'istruttoria, avviata nel 2025, non ha esaminato l'eventuale impiego dei contenuti per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale, una pratica che Meta ha negato. L'autorità si è inoltre riservata di valutare separatamente una nuova funzione introdotta nel 2026, che consente l'elaborazione nel cloud dei contenuti presenti nelle gallerie degli utenti.

Meta ha annunciato che presenterà ricorso. Un portavoce ha dichiarato che la società non condivide la decisione e che la sanzione è sproporzionata. Ha inoltre precisato che si tratta di una funzione semplice, pensata per facilitare la condivisione di foto e video, che può operare soltanto dopo che l'utente ha concesso l'autorizzazione sul proprio dispositivo e che tale autorizzazione può essere modificata in qualsiasi momento dalle impostazioni.

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