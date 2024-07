Il Gladiatore 2 - 24 anni dopo il successo con Russell Crowe, Il trailer per il nuovo film

Paramount Pictures ha ufficialmente rilasciato il trailer di "Il Gladiatore 2", suscitando immediatamente un'ondata di entusiasmo tra i fan di tutto il mondo. Questo nuovo capitolo, presentato con un trailer spettacolare sembra amplificare il fascino e l'intensità che hanno reso indimenticabile il suo predecessore, "Il Gladiatore" capace di aggiudicarsi due Oscar, uno come Miglior Film e il secondo come Miglior attore Protagonista per Russel Crowe.

Ecco lo spettacolare trailer rilasciato da Paramount Pictures

La produzione ha investito massicciamente in effetti speciali all'avanguardia per riprodurre il più fedelmente possibile Roma e per rendere indimenticabili le scene di battaglia fino alla rappresentazione di una incredibile naumachia. "Il Gladiatore 2" offre un cast stellare che aggiunge profondità e tensione al dramma epico diretto ancora una volta da Ridley Scott. Il protagonista è Paul Mescal nei panni di Lucius, affiancato da Pedro Pascal (Last Of Us Narcos) e un iconico Denzel Washington che sembra essere sempre più a suo agio in ruoli che prevedono una personalità complessa. Il debutto al cinema in Italia per il Gladiatore 2 è previsto per il 22 novembre.