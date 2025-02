Il ritorno di Diego Armando Maradona in EA Sports FC 25

EA riporta in campo la leggenda del calcio: Diego Armando Maradona è disponibile nel gioco come Icona e Grassroot Great, con la possibilità di ripercorrere la sua carriera dai primi anni alla fama mondiale

EA Sports FC 25 celebra il ritorno di una delle figure più iconiche del calcio mondiale, Diego Armando Maradona. I giocatori avranno l'opportunità di aggiungere Maradona alle proprie squadre di gioco sia come Icona che come Grassroot Great. Maradona, noto per il suo talento eccezionale e la sua capacità di infiammare il pubblico, ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Dai suoi esordi alla leggendaria Bombonera fino al suo periodo di gloria allo stadio di Napoli, ora intitolato a suo nome, Maradona ha incantato generazioni di appassionati con gol spettacolari e trofei prestigiosi. La sua inclusione come Grassroot Great sottolinea il suo percorso, dai primi passi nei club locali fino al raggiungimento dei più alti livelli del calcio mondiale.

I giocatori di EA Sports FC 25 potranno accedere a Maradona a partire dal 14 febbraio. Per celebrare il suo ritorno, sarà disponibile l'Evoluzione del Sogno di Diego, una modalità che ripercorre la carriera di Maradona dall'Argentinos Juniors fino alla vittoria della Coppa UEFA nel 1989 con il Napoli. Questa modalità permetterà ai giocatori di far progredire Maradona attraverso tre diversi percorsi di Evoluzione, partendo da una valutazione di 77 OVR, che rappresenta il suo debutto internazionale nel 1977, fino a una valutazione di 89 OVR, che riflette il suo apice di carriera. Anche i giocatori di EA Sports FC Mobile potranno celebrare l'arrivo di Maradona. A partire dal 20 febbraio, sarà possibile ottenere l'oggetto di Maradona completando la Modalità Sfida, che prevede cinque partite PvE ispirate a momenti chiave della sua carriera.