circle x black
Cerca nel sito
 

Indiana Jones e l’Antico Cerchio su Nintendo Switch 2 nel 2026

sponsor

L’archeologo più celebre del mondo si prepara a vivere una nuova stagione di avventure anche sulla seconda generazione Nintendo

Indiana Jones e l’Antico Cerchio su Nintendo Switch 2 nel 2026
21 agosto 2025 | 11.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Durante l’Opening Night Live della Gamescom, MachineGames e Lucasfilm Games hanno svelato una doppia novità per Indiana Jones e l’Antico Cerchio, l’avventura cinematografica che ha conquistato pubblico e critica. Il titolo approderà ufficialmente su Nintendo Switch 2 nel 2026, segnando l’esordio della saga sulla nuova console di casa Nintendo.

L’annuncio è arrivato insieme a un nuovo trailer dedicato a L’Ordine dei Giganti, espansione narrativa che sarà disponibile dal 4 settembre 2025 su tutte le piattaforme già supportate. In questo nuovo capitolo, i giocatori vestiranno ancora i panni di Indiana Jones e saranno catapultati nelle profondità della Roma antica, tra i vicoli brulicanti della capitale e le oscure gallerie della Cloaca Massima. Lì, Indy dovrà affrontare i misteri di un culto segreto e il mito dei nefilim, tra fanatici senza scrupoli, enigmi complessi e minacce inaspettate.

Il DLC, ambientato parallelamente agli eventi principali del gioco, racconta la missione affidata a Jones da un giovane sacerdote sulle tracce di un artefatto misterioso. L’avventura condurrà i giocatori in luoghi inediti della città eterna, dalle cripte sotterranee fino alle rive del Tevere, accompagnati da una nuova colonna sonora originale che promette di amplificare l’atmosfera cinematografica dell’esperienza.

Chi ha acquistato la Premium Edition, l’Upgrade alla Premium Edition, la Collector’s Edition o il relativo bundle di Indiana Jones e l’Antico Cerchio potrà accedere automaticamente ai contenuti aggiuntivi al momento dell’uscita. Il DLC sarà disponibile anche separatamente, con la necessità di possedere il gioco base. Attualmente, Indiana Jones e l’Antico Cerchio è giocabile su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro, PC e Game Pass.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Indiana Jones Antico cerchio Switch 2 videogiochi DLC
Vedi anche
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia
News to go
Spiagge libere, Legambiente: "Italia ultima in Europa"
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata
Baudo, il sindaco di Militello: "Non era solo un presentatore ma un innovatore" - Video
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza