Innovazione e Cybersicurezza: alla Camera intesa bipartisan sui Centri di Competenza

Presso la Camera dei Deputati, durante la conferenza stampa "Competence Center. Un contributo all’innovazione sicura del Paese", è emerso un consenso unanime sulla necessità di rafforzare gli otto centri d'eccellenza istituiti nel 2018 sotto l'egida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Un modello operativo per il Sistema-Paese

I Centri di Competenza rappresentano partenariati pubblico-privati capaci di connettere università, centri di ricerca e tessuto imprenditoriale. L'obiettivo primario è la digitalizzazione operativa, con un focus crescente su Intelligenza Artificiale e Cybersicurezza, temi su cui il centro START4.0 ha presentato i risultati raggiunti in questi anni.

L’On. Guerino Testa, promotore dell'iniziativa, ha ribadito l'importanza di una visione comune: "su temi come la digitalizzazione e l'innovazione, soprattutto nell'ambito dei competence center non ci deve mai essere divisione partitica o ideologica, né tra opposizione e maggioranza perché si parla di presente e futuro del paese".

Indagine conoscitiva e autonomia strategica

Il supporto politico si tradurrà a breve in azioni concrete. L’On. Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, ha annunciato l'avvio di un'indagine conoscitiva di settore. L'iniziativa mira a esplorare nuove modalità per dare impulso ai centri, riducendo la burocrazia nel passaggio dal brevetto all'applicazione industriale.

Secondo Mollicone, "i Centri di Competenza non sono semplici nodi tecnologici, ma veri ecosistemi della conoscenza capaci di trasformare la ricerca in valore reale e sicurezza per il Sistema-Paese". Il piano prevede un ciclo di audizioni per approfondire come la ricerca possa garantire la sovranità digitale nazionale, coinvolgendo direttamente i vertici di realtà come Start 4.0.

Anche l'On. Giulia Pastorella ha espresso sostegno per il modello, sottolineando come la valorizzazione delle competenze e gli investimenti mirati siano indispensabili per aumentare l'autonomia strategica del Paese e supportare le PMI.

L'IA e il nuovo quadro normativo

L'attuazione della Legge 132/2025 sull'Intelligenza Artificiale assegna ai Centri di Competenza un ruolo ancora più centrale. Questi soggetti sono chiamati a collaborare con istituzioni come AgID e CDP Venture Capital per attuare politiche che pongano l'Italia all'avanguardia nella gestione etica e sicura dell'IA.

Roberta De Donatis, Responsabile Esecutiva di START4.0, ha evidenziato come i centri siano lo strumento scelto dal MIMIT per accompagnare le imprese nella transizione: "mettiamo a disposizione know-how, rete e servizi per rendere l’innovazione un’opportunità accessibile, sicura e sostenibile, soprattutto per le PMI". L'esperienza maturata e il radicamento territoriale rappresentano oggi il capitale da investire per raggiungere obiettivi strategici misurabili, garantendo che l'innovazione tecnologica resti un motore di crescita sicuro per l'intera nazione.