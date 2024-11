Intervista ad Arianna Timeto, Marketing Manager, Acer Italia

Acer Italia si appresta a rafforzare la sua posizione nel settore tecnologico puntando su innovazioni distintive nei prossimi mesi e per tutto il prossimo anno. L'azienda si concentra su miglioramenti significativi nelle tecnologie audio e video, specialmente per le webcam, mirando a consolidare la propria presenza nel mercato in crescita degli AI/PC. Acer, attraverso il suo brand Predator, dedicato agli esport e al gaming, continua anche a sostenere la comunità femminile nel gaming. In Italia, le donne rappresentano circa il 40% dei giocatori, un segmento significativo ma ancora afflitto da stereotipi di genere. Acer sta lavorando attivamente per promuovere la presenza femminile non solo nelle competizioni ma anche nell'industria dello sviluppo dei videogiochi e tra i talenti del settore.