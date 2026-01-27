iOS 26.2.1, le novità dell'aggiornamento per iPhone

In attesa del rilascio di iOS 26.3, previsto per l'inizio di febbraio, la Mela ha reso disponibile iOS 26.2.1. Si tratta di un aggiornamento di manutenzione mirato principalmente a garantire la piena compatibilità con i nuovi AirTag di seconda generazione, presentati ufficialmente ieri. Oltre al supporto per il nuovo hardware, la release include la risoluzione di alcuni bug software, sebbene non siano stati segnalati interventi specifici relativi a vulnerabilità di sicurezza critiche all'interno delle note di rilascio ufficiali pubblicate dal produttore.

La principale novità tecnica introdotta con gli AirTag di seconda generazione riguarda l'estensione della funzione "Posizione precisa" direttamente ad Apple Watch. Questa caratteristica, finora limitata agli smartphone, permette di individuare i tracker con estrema accuratezza utilizzando il display dell'orologio, a patto di possedere un Apple Watch Series 9, un Ultra 2 o modelli successivi. L'implementazione di tale tecnologia richiede necessariamente il passaggio all'ultima versione del sistema operativo, rendendo l'aggiornamento un passaggio obbligatorio per chi intende sfruttare le potenzialità dei nuovi accessori all'interno dell'ecosistema Apple.

Per procedere con l'installazione su iPhone, è sufficiente navigare nelle impostazioni di sistema e selezionare la voce dedicata agli aggiornamenti software all'interno della sezione "Generali". La medesima procedura può essere eseguita per iPadOS e watchOS, sia tramite l'applicazione dedicata su iPhone che direttamente dal menu dell'orologio, garantendo così l'allineamento di tutti i dispositivi alle nuove specifiche tecniche. Chi ha preferito rimandare finora il passaggio a iOS 26 dovrà necessariamente aggiornare il terminale per poter configurare e utilizzare correttamente i nuovi strumenti di tracciamento.