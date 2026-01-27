circle x black
Cerca nel sito
 

iOS 26.2.1, le novità dell'aggiornamento per iPhone

sponsor

Apple pubblica un aggiornamento mirato per supportare i tracker di seconda generazione, abilitando la ricerca di precisione su Apple Watch e correggendo bug residui in attesa del debutto di iOS 26.3

iOS 26.2.1, le novità dell'aggiornamento per iPhone
27 gennaio 2026 | 15.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

In attesa del rilascio di iOS 26.3, previsto per l'inizio di febbraio, la Mela ha reso disponibile iOS 26.2.1. Si tratta di un aggiornamento di manutenzione mirato principalmente a garantire la piena compatibilità con i nuovi AirTag di seconda generazione, presentati ufficialmente ieri. Oltre al supporto per il nuovo hardware, la release include la risoluzione di alcuni bug software, sebbene non siano stati segnalati interventi specifici relativi a vulnerabilità di sicurezza critiche all'interno delle note di rilascio ufficiali pubblicate dal produttore.

La principale novità tecnica introdotta con gli AirTag di seconda generazione riguarda l'estensione della funzione "Posizione precisa" direttamente ad Apple Watch. Questa caratteristica, finora limitata agli smartphone, permette di individuare i tracker con estrema accuratezza utilizzando il display dell'orologio, a patto di possedere un Apple Watch Series 9, un Ultra 2 o modelli successivi. L'implementazione di tale tecnologia richiede necessariamente il passaggio all'ultima versione del sistema operativo, rendendo l'aggiornamento un passaggio obbligatorio per chi intende sfruttare le potenzialità dei nuovi accessori all'interno dell'ecosistema Apple.

Per procedere con l'installazione su iPhone, è sufficiente navigare nelle impostazioni di sistema e selezionare la voce dedicata agli aggiornamenti software all'interno della sezione "Generali". La medesima procedura può essere eseguita per iPadOS e watchOS, sia tramite l'applicazione dedicata su iPhone che direttamente dal menu dell'orologio, garantendo così l'allineamento di tutti i dispositivi alle nuove specifiche tecniche. Chi ha preferito rimandare finora il passaggio a iOS 26 dovrà necessariamente aggiornare il terminale per poter configurare e utilizzare correttamente i nuovi strumenti di tracciamento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iOS 26.2.1 iPhone Apple Watch Apple aggiornamento AirTag
Vedi anche
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza