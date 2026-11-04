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iOS 27.3 beta 1, tutte le novità per iPhone

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La prima build per sviluppatori anticipa il debutto entro l'anno della nuova interfaccia sanitaria, introducendo novità trasversali tra navigazione web, intelligenza artificiale e la modalità StandBy

iOS 27.3 beta 1, tutte le novità per iPhone
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04 novembre 2026 | 11.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Apple ha avviato la distribuzione della prima versione beta di iOS 27.3 riservata alla community di sviluppatori, accessibile come di consueto tramite la sezione di aggiornamento software nelle impostazioni di sistema, a cui seguirà a breve il consueto rilascio pubblico. L'elemento di maggiore rilievo è il ritorno dell'applicazione Salute completamente ridisegnata, dopo un primo assaggio intravisto durante le prime fasi di sperimentazione della precedente release e ora pronto per il debutto definitivo.

Il fronte dell'intelligenza artificiale registra un'evoluzione significativa con Siri AI, ora in grado di interagire ed eseguire azioni dirette all'interno delle applicazioni di sistema come Calendario, Diario, Messaggi e Musica, espandendo al contempo il supporto nativo a idiomi quali cinese tradizionale, vietnamita, turco e norvegese. Come già sappiamo, però, Siri AI non è ancora disponibile in Italia e in Europa.

Sul piano dell'interfaccia utente, Safari guadagna la visualizzazione a schede verticali e una modalità scura ad attivazione adattiva. Modifiche mirate interessano anche la modalità StandBy sui modelli di iPhone tradizionali, che adottano un'impostazione simile a quella vista su iPhone Duo con quadranti analogici e digitali configurabili tramite complicazioni e palette cromatiche ispirate ad Apple Watch.

Lo stesso iPhone Duo integra ora una declinazione orizzontale della funzione Uso con una mano, ripensata per agevolare l'interazione sui display a larghezza estesa. Il pacchetto di novità include infine l'aggiunta di allenamenti mirati alla forza su Apple Fitness+ e una revisione per Apple Music, incentrata sul miglioramento dell'algoritmo di Auto Mix, sulle nuove pagine dedicate agli artisti e su consigli personalizzati per i concerti dal vivo.

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