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iPhone 18 base, prime indiscrezioni: più caro, più batteria e chip A20

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Un leaker su Weibo parla di due novità mutuate dai modelli Pro, senza indicare l'entità dell'aumento di prezzo. Dopo i rincari di settembre, Apple sembra orientata a rivedere al rialzo anche il listino della nuova generazione

iPhone 18 base, prime indiscrezioni: più caro, più batteria e chip A20
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04 novembre 2026 | 11.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Secondo un post pubblicato sul social cinese Weibo dal leaker Digital Chat Station, l'iPhone 18 di fascia base avrà un prezzo superiore a quello del suo predecessore. L'aumento sarebbe accompagnato da due miglioramenti: una batteria di maggiore capacità e il nuovo chip A20, realizzato con processo produttivo a 2 nanometri. Resterebbe invece esclusa la Dynamic Island di dimensioni ridotte, che ha debuttato a settembre su iPhone 18 Pro e Pro Max.

iPhone 18 non è stato parte all'evento autunnale di Apple, dedicato ai soli modelli Pro e a iPhone Duo. Digital Chat Station colloca il lancio all'inizio del prossimo anno, in linea con quanto riportato in precedenza da altre fonti. L'iPhone 18 verrebbe presentato insieme alla seconda generazione di iPhone Air e all'iPhone 18e, anch'esso citato dal leaker.

Il post non quantifica il rincaro. Il precedente, tuttavia, è noto: a settembre Apple ha aumentato il prezzo di tutti i modelli già in commercio, iPhone 17 compreso. Lo stesso rincaro è stato applicato nell'ultimo anno anche da Google e Samsung ai rispettivi smartphone, in un contesto segnato dalla carenza di memorie RAM e di altri componenti.

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