circle x black
Cerca nel sito
 

Italian Video Game Awards 2026: I Finalisti di IIDEA

sponsor

IIDEA annuncia i videogiochi finalisti degli Italian Video Game Awards 2026. Cerimonia l'11 giugno a Firenze all'interno del festival First Playable

Italian Video Game Awards 2026: I Finalisti di IIDEA
22 maggio 2026 | 08.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

IIDEA, l’Associazione che rappresenta la filiera videoludica nazionale, ha formalizzato le nomination per la quattordicesima edizione degli Italian Video Game Awards. La cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti si terrà l’11 giugno 2026 a Firenze presso il Cinema La Compagnia, La Casa del Cinema della Regione Toscana, posizionandosi come l'evento centrale di First Playable, la manifestazione business focalizzata sul networking e sul B2B programmata nel capoluogo toscano dal 10 al 12 giugno.

CTA

L'architettura dei premi riflette i diversi pilastri dello sviluppo software moderno, valutando l'eccellenza complessiva, l'impatto artistico e l'innovazione dei flussi d'esperienza. Per la categoria principale, destinata al miglior videogioco italiano, la selezione include produzioni eterogenee come Bye Sweet Carole dello studio Little Sewing Machine, Dino Path Trail di Void Pointer, Horses firmato da Andrea Lucco Borlera e Santa Ragione, Simon the Sorcerer Origins di Smallthing Studios e The Lonesome Guild di Tiny Bull Studios. Il fermento delle nuove realtà imprenditoriali viene invece monitorato attraverso la sezione riservata alla migliore opera prima, che vede concorrere, accanto ai titoli d'esordio di Little Sewing Machine e Void Pointer, i progetti Loan Shark di Studio Ortica, Necrologium di Bob’s Cult Studio e The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles sviluppato da Fix-a-Bug.

La valutazione dei singoli comparti tecnici mette in evidenza la maturità raggiunta dalle maestranze locali nella direzione artistica e nel sound design. I giurati hanno individuato i finalisti per la componente estetica e per il settore audio nei titoli Bye Sweet Carole, Steel Seed di Storm in a Teacup e The Lonesome Guild, evidenziando una forte convergenza tra resa grafica e architetture sonore. L'originalità dell'esperienza interattiva e il coinvolgimento del pubblico guidano invece le nomination di Horses, The Bench di Voxel Studios e dello stesso titolo di Tiny Bull Studios. Il processo di selezione è governato da una giuria internazionale di esperti del settore, integrando le valutazioni tecniche con il voto collettivo espresso dai soci sviluppatori di IIDEA per il premio speciale della community, che include anche il progetto Star Overdrive di Caracal Games, confermando la vitalità del comparto manifatturiero digitale italiano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Italian Video Game Awards 2026 IIDEA industria dei videogiochi industria italiana dei videogiochi festival First Playable i videogiochi più belli secondo l'industria Voxel Studios Studio Ortica Little Sewing Machine Fix a Bug studi di sviluppo italiani Caracal Games
Vedi anche
Nato, Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri: sul tavolo Hormuz e Ucraina - Le videonews
Tutto pronto a Nicosia per Eurogruppo/Ecofin, la partita di Giorgetti per la flessibilità - Videonews
Modena, il presidente degli psichiatri Antonio Vita: "Parlare di salute mentale sempre e potenziare la rete dei servizi" - Video
Flotilla, Tajani: "C'è stata una presa distanza di Netanyahu da Ben-Gvir, ma ancora no scuse ufficiali da Israele" - Video
Voto anticipato, il no di Urso: "Abbiamo ancora quasi 18 mesi di governo" - Video
Modena, la sorella di El Koudri in lacrime: “Io e la mia famiglia ci scusiamo con i feriti” - Audio
News to go
Terremoto Campi Flegrei oggi, la scossa tra le più forti degli ultimi 40 anni
Cannes 2026, giorno 10: riflettori su Penelope Cruz e Tilda Swinton - Video
News to go
Maldive, ritrovati anche gli altri due corpi degli italiani morti
Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza