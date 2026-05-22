Italian Video Game Awards 2026: I Finalisti di IIDEA

IIDEA, l’Associazione che rappresenta la filiera videoludica nazionale, ha formalizzato le nomination per la quattordicesima edizione degli Italian Video Game Awards. La cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti si terrà l’11 giugno 2026 a Firenze presso il Cinema La Compagnia, La Casa del Cinema della Regione Toscana, posizionandosi come l'evento centrale di First Playable, la manifestazione business focalizzata sul networking e sul B2B programmata nel capoluogo toscano dal 10 al 12 giugno.

L'architettura dei premi riflette i diversi pilastri dello sviluppo software moderno, valutando l'eccellenza complessiva, l'impatto artistico e l'innovazione dei flussi d'esperienza. Per la categoria principale, destinata al miglior videogioco italiano, la selezione include produzioni eterogenee come Bye Sweet Carole dello studio Little Sewing Machine, Dino Path Trail di Void Pointer, Horses firmato da Andrea Lucco Borlera e Santa Ragione, Simon the Sorcerer Origins di Smallthing Studios e The Lonesome Guild di Tiny Bull Studios. Il fermento delle nuove realtà imprenditoriali viene invece monitorato attraverso la sezione riservata alla migliore opera prima, che vede concorrere, accanto ai titoli d'esordio di Little Sewing Machine e Void Pointer, i progetti Loan Shark di Studio Ortica, Necrologium di Bob’s Cult Studio e The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles sviluppato da Fix-a-Bug.

La valutazione dei singoli comparti tecnici mette in evidenza la maturità raggiunta dalle maestranze locali nella direzione artistica e nel sound design. I giurati hanno individuato i finalisti per la componente estetica e per il settore audio nei titoli Bye Sweet Carole, Steel Seed di Storm in a Teacup e The Lonesome Guild, evidenziando una forte convergenza tra resa grafica e architetture sonore. L'originalità dell'esperienza interattiva e il coinvolgimento del pubblico guidano invece le nomination di Horses, The Bench di Voxel Studios e dello stesso titolo di Tiny Bull Studios. Il processo di selezione è governato da una giuria internazionale di esperti del settore, integrando le valutazioni tecniche con il voto collettivo espresso dai soci sviluppatori di IIDEA per il premio speciale della community, che include anche il progetto Star Overdrive di Caracal Games, confermando la vitalità del comparto manifatturiero digitale italiano.