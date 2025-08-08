circle x black
La Cina progetta l'ospedale spaziale: salute di astronauti e viaggi interstellari

Un progetto avveniristico tra la Shenzhen University e lo Shanghai Engineering Center for Microsatellites prevede la costruzione di un ospedale spaziale che rivoluzionerà la medicina e la biologia, preparandosi per l'esplorazione profonda e la migrazione interstellare

08 agosto 2025 | 18.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un passo significativo verso il futuro della medicina spaziale è stato compiuto in Cina, dove la Shenzhen University of Advanced Technology e lo Shanghai Engineering Center for Microsatellites hanno firmato un accordo di cooperazione per l'istituzione congiunta di un "ospedale spaziale". Come riportato dal China Science Daily, il progetto mira a rafforzare la salute degli astronauti ed espandere le capacità di monitoraggio medico e supporto vitale in orbita.

Il progetto non si limita all'attuale esplorazione spaziale, ma ha una visione a lungo termine che si estende all'esplorazione profonda e ai viaggi interstellari. L'accordo, infatti, è destinato a portare a scoperte rivoluzionarie in campi come l'aerospazio, la medicina e la biologia, conducendo ricerche all'avanguardia sulla vita e il supporto sanitario nello spazio. Verrà inoltre preparato il terreno per le esigenze sanitarie future dei viaggi spaziali non-astronautici e della "migrazione interstellare".

In base all'accordo, le due istituzioni sfrutteranno i rispettivi punti di forza unici per portare avanti il progetto. Collaboreranno nel campo dei dispositivi medici, dei biofarmaci e delle tecnologie mediche innovative. Il partnerariato si concentrerà in particolare su:

La validazione di attrezzature mediche spaziali avanzate.

Lo sviluppo di tecnologie mediche e farmaci innovativi.

La ricerca sui sistemi di supporto vitale.

Lo sviluppo di tecnologie chiave, esperimenti e test per l'ospedale nello spazio profondo e per la migrazione interstellare.

Questa sinergia mira a creare un ecosistema di ricerca e sviluppo che possa affrontare le sfide uniche della salute umana in ambienti estremi, aprendo la strada a missioni sempre più lunghe e complesse.

Le due istituzioni coinvolte rappresentano eccellenze nel panorama scientifico e governativo cinese. La Shenzhen University of Advanced Technology è stata fondata dal Governo Municipale di Shenzhen ed è supportata dall'Istituto di Tecnologia Avanzata di Shenzhen, sotto l'egida dell'Accademia Cinese delle Scienze. Allo stesso modo, lo Shanghai Engineering Center for Microsatellites è stato istituito congiuntamente dall'Accademia Cinese delle Scienze e dal Governo Municipale di Shanghai. Questa forte base istituzionale e di ricerca testimonia la serietà e l'ambizione con cui la Cina sta affrontando il futuro dell'esplorazione spaziale.

Immagine creata con il supporto di Gemini

