circle x black
Cerca nel sito
 

L'anime di Sekiro debutta a settembre, poi su Crunchyroll

sponsor

L'adattamento animato intitolato No Defeat arriverà nelle sale giapponesi prima della distribuzione globale curata da Crunchyroll

L'anime di Sekiro debutta a settembre, poi su Crunchyroll
11 maggio 2026 | 11.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'universo di Sekiro: Shadows Die Twice si prepara a espandersi oltre i confini del videogioco con il debutto di Sekiro: No Defeat. Kadokawa Corporation, Crunchyroll, Qzil.la e ARCH hanno confermato che l'adattamento animato esordirà il prossimo 4 settembre in Giappone, dove rimarrà in programmazione nelle sale cinematografiche per un periodo limitato di tre settimane. Insieme all'annuncio della data di uscita è stata diffusa la prima immagine ufficiale dell'opera, che segna un passo significativo nel sodalizio tra l'industria videoludica e quella dell'animazione nipponica.

CTA

Per quanto riguarda la distribuzione internazionale, Crunchyroll deterrà l'esclusiva per lo streaming a livello mondiale, fatta eccezione per alcuni mercati specifici tra cui Cina, Corea e Russia. Sebbene la data di rilascio globale non sia ancora stata fissata, l'attenzione del pubblico rimane alta per un progetto che mira a trasporre le atmosfere cupe e la narrazione rigorosa che hanno decretato il successo del titolo originale di FromSoftware. La produzione sembra intenzionata a mantenere intatto il fascino crudo del periodo Sengoku, focalizzandosi sulla componente estetica e sulla fedeltà storica rivisitata in chiave fantasy.

La vicenda si colloca in un Giappone frammentato da conflitti incessanti, mettendo al centro della scena la regione di Ashina. Vent'anni dopo la violenta ascesa al potere del "Santo della Spada" Isshin Ashina, la nazione si trova ad affrontare la pressione esterna del Ministero dell'Interno. In un tentativo estremo di difendere i propri confini, Genichiro Ashina decide di ricorrere a poteri oscuri e proibiti. In questo scenario di decadenza, l'unica speranza di ristabilire l'equilibrio è affidata a un giovane erede divino rapito e al suo silenzioso protettore, il fedele shinobi noto come Sekiro. Il racconto esplorerà il legame tra signore e servitore nel tentativo di salvare una nazione ormai sull'orlo del baratro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sekiro anime Crunchyroll PlayStation
Vedi anche
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"
Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz - Video
News to go
Anziani, oltre 4 milioni i non autosufficienti in Italia - Video
News to go
Dazi Usa, nuovo stop della giustizia americana a Trump


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza