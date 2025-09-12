circle x black
Leggende Pokémon: Z-A, tutte le nuove "Megaevoluzioni"

Annunciata l'espansione Megadimensione per il nuovo capitolo, che introduce nuove megaevoluzioni, tra cui MegaRaichu X e Y, e svela il ruolo di Hoopa

Leggende Pokémon: Z-A, tutte le nuove
12 settembre 2025 | 20.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un nuovo capitolo si apre per i giocatori di Pokémon con l’annuncio di Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione, il contenuto scaricabile che espande l’esperienza di gioco a Luminopoli con nuove sfide e scoperte.

Il mondo dei Pokémon si prepara ad accogliere una nuova, entusiasmante espansione. A pochi mesi dall'annuncio di Leggende Pokémon: Z-A, vengono rivelati i dettagli del suo contenuto scaricabile, Megadimensione. L’add-on permetterà ai giocatori di tornare a Luminopoli e di proseguire la loro avventura al fianco del Team MZ dopo il completamento della storia principale.

Il misterioso Pokémon Birba Hoopa avrà un ruolo centrale in questa nuova avventura. I suoi anelli, capaci di piegare lo spazio e creare aperture verso luoghi lontani, sono legati alle strane distorsioni dimensionali apparse a Luminopoli. Questi fenomeni offrono ai giocatori nuove opportunità per esplorare la città e scoprire i segreti che nasconde.

L’espansione introduce anche due nuove megaevoluzioni di Raichu: MegaRaichu X e MegaRaichu Y. MegaRaichu X sfrutta l'elettromagnetismo per fluttuare e concentrare l'energia nei pugni, mentre MegaRaichu Y colpisce gli avversari con la sua energia elettrica amplificata. Entrambe le forme megaevolute richiedono una Megapietra specifica e possono essere incontrate in Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione.

Oltre alle nuove forme di Raichu, il gioco originale offrirà le megaevoluzioni dei Pokémon iniziali di sesta generazione: Chesnaught, Delphox e Greninja. Le loro Megapietre (Chesnaughtite, Delphoxite e Greninjite) potranno essere ottenute come ricompensa salendo di rango nelle Lotte Competitive del Club Lotta Z-A. Le ricompense competitive sono suddivise in tre categorie: quelle normali dopo ogni scontro, quelle per l'avanzamento di rango e quelle basate sulla posizione finale al termine di ogni stagione.

Per ulteriori dettagli su Leggende Pokémon: Z-A e Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione, è possibile consultare il sito ufficiale di Leggende Pokémon: Z-A.

