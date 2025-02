Lenovo Legion Go S disponibile in Italia, caratteristiche e prezzo

Il nuovo dispositivo portatile di Lenovo, basato su Windows 11 e processore AMD Ryzen Z2 Go, è una console pensata per il gaming in mobilità

A seguito della presentazione ufficiale avvenuta a Las Vegas, Lenovo ha annunciato la disponibilità in Italia del suo nuovo dispositivo portatile per il gaming, il Lenovo Legion Go S. Il prodotto è ora acquistabile sia sul sito ufficiale Lenovo.com che presso i principali rivenditori di elettronica, con un prezzo di partenza comunicato di 629 euro. Il Legion Go S si presenta come una console portatile basata sul sistema operativo Windows 11, progettata per offrire un'esperienza di gioco flessibile e accessibile in diversi contesti, inclusi gli spostamenti. Il dispositivo è dotato di un display touch PureSight da 8 pollici con risoluzione WUXGA (1920x1200), rapporto d'aspetto 16:10 e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Al suo interno, il Legion Go S integra un processore AMD Ryzen Z2 Go, sviluppato in esclusiva per Lenovo, affiancato da una configurazione di memoria RAM che può arrivare fino a 32GB di tipo LPDDR5X a 7500 MHz. L'alimentazione è fornita da una batteria a 3 celle da 55,5 Whr. Dal punto di vista costruttivo, il dispositivo presenta un peso dichiarato di 730 grammi e include due altoparlanti frontali da 2W ciascuno. La connettività è garantita dal supporto Wi-Fi 6E, due porte USB 4 e un lettore di schede microSD per l'espansione della memoria. Lenovo sottolinea la possibilità di collegare il Legion Go S a display esterni e altre periferiche, trasformandolo in una soluzione di gioco modulare.

Per la gestione delle temperature, Lenovo ha implementato la tecnologia Legion ColdFront, progettata per mantenere il dispositivo a temperature operative ottimali anche durante sessioni di gioco prolungate. I controller, denominati Legion TrueStrike, sono descritti come ergonomici e dotati di grilletti regolabili per adattarsi a diverse tipologie di gioco. A livello software, il Legion Go S include Legion Space, un'applicazione che funge da hub centralizzato per l'accesso a diverse piattaforme e store di giochi. Permette inoltre di visualizzare i titoli installati localmente e di acquistarne di nuovi tramite il Legion Game Store, che offre l'accesso a Xbox Game Pass Ultimate (con tre mesi inclusi nell'acquisto del dispositivo) e sconti su Gamesplanet per gli utenti registrati con un Lenovo ID. Legion Space consente anche la regolazione rapida di impostazioni quali risoluzione, frequenza di aggiornamento e luminosità dello schermo.