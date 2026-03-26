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L'evoluzione del lavoro ibrido: intelligenza locale e sicurezza hardware nelle nuove infrastrutture digitali

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Le soluzioni presentate a HP Imagine 2026 introducono sistemi AI on-device e protezioni quantum-resistant per ottimizzare la produttività e la difesa dei dati aziendali

L'evoluzione del lavoro ibrido: intelligenza locale e sicurezza hardware nelle nuove infrastrutture digitali
26 marzo 2026 | 09.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Nel corso dell'evento globale Imagine 2026, HP ha svelato la necessità di superare le criticità tecnologiche che, secondo il Work Relationship Index 2025, colpiscono mensilmente il 22% dei dipendenti, interrompendone la concentrazione. La risposta del settore si orienta verso l'intelligenza "on-device", capace di operare senza dipendere costantemente dal cloud, migliorando la velocità di esecuzione e la gestione della privacy.

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Guardando avanti, il Future of Work significa rendere il lavoro più semplice in un mondo che diventa sempre più complesso. In HP, ci concentriamo sull’utilizzo dell’AI per creare esperienze più connesse che aiutino le organizzazioni ad accelerare e a supportare le persone a dare il meglio nel proprio lavoro”, ha dichiarato Bruce Broussard, Interim Chief Executive Officer, HP Inc. “A HP Imagine 2026 mostriamo come tutto questo prenda vita attraverso soluzioni che interagiscono, in modo sicuro e senza soluzione di continuità, affinché i nostri clienti possano lavorare al meglio, ovunque si svolga il lavoro.

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Per semplificare la gestione del moderno ambiente di lavoro, HP ha introdotto HP IQ, una soluzione che integra l'intelligenza locale on-device con la connettività di prossimità e strumenti di gestione enterprise per ottimizzare la collaborazione tra PC AI e dispositivi per il workplace. Questa tecnologia farà il suo debutto sulla nuova generazione di HP EliteBook X G2 AI PC, offrendo strumenti come Ask IQ, capace di fornire risposte e consigli contestualizzati a input testuali o vocali, e la funzione Analyze, che permette di interagire con file personali per estrarre sintesi e approfondimenti operativi. Il sistema include inoltre Notes & Knowledge per organizzare la cronologia delle interazioni e facilitare la condivisione delle note, oltre a un Meeting Agent che acquisisce idee e appunti durante le riunioni senza interrompere il flusso di lavoro.

La configurazione e l'implementazione di HP IQ avvengono tramite la HP Workforce Experience Platform o strumenti come Microsoft Intune, garantendo un controllo centralizzato e sicuro. In questo ecosistema si inserisce anche HP NearSense, un'intelligenza spaziale progettata per permettere ai dispositivi di riconoscersi e collaborare in tempo reale. Grazie a questa tecnologia, i dipendenti possono trasferire documenti e immagini tra PC vicini con un semplice movimento di trascinamento o partecipare alle riunioni in sala meeting con un solo clic. In prospettiva, HP prevede di estendere queste capacità di interconnessione a tutto il suo portfolio, includendo sistemi di videoconferenza Poly, stampanti e workstation, per eliminare ogni frizione nel passaggio tra diverse attività e ambienti lavorativi.

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Sul fronte della sicurezza, l'attenzione si è spostata sulla protezione fisica dei dati. È stato introdotto un sistema hardware denominato HP TPM Guard, progettato per bloccare gli attacchi di bypass della crittografia BitLocker tramite intercettazioni fisiche. Parallelamente, la digitalizzazione dei documenti accelera grazie a nuove stampanti LaserJet dotate di sicurezza quantum-resistant, una misura necessaria per proteggere i dati sensibili dalle future minacce del calcolo quantistico. Questi dispositivi riducono i tempi di elaborazione manuale fino al 50%, integrando funzionalità di scansione avanzata basata su AI.

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Il potenziamento riguarda anche gli utenti esperti e il settore del gaming. Le nuove workstation mobili e desktop di nuova generazione sono configurate per gestire carichi di lavoro complessi, supportando fino a quattro GPU e offrendo infrastrutture ibride per workflow locali avanzati. "In HP ci concentriamo sull’utilizzo dell’AI per creare esperienze più connesse che aiutino le organizzazioni ad accelerare e a supportare le persone a dare il meglio nel proprio lavoro", ha dichiarato Bruce Broussard, Interim CEO di HP Inc. Maggiori dettagli sulle nuove configurazioni e sulla sicurezza integrata sono disponibili sul sito ufficiale di HP.

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HP Imagine 2026 HP HP IQ AI on device Work Relationship Index 2025 infrastrutture digitali del lavoro il futuro del lavoro Bruce broussard HP Workforce Experience Platform
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